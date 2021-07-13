عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المبادرة الرئاسية لتصنيعها .. وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة|شاهد

صدى البلد

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال تجميع وتصنيع مشقات البلازما، موضحة أن مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي سعت لتوطين هذه الصناعة بهدف تأمين احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية المشتقة من البلازما.

 

وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة


جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مركز تجميع البلازما بمركز الدكتور  إيهاب سراج لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة، لمتابعة الاستعدادات النهائية للعمل بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، يرافقها كل من الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بالوزارة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطمأنت على الانتهاء من جميع التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمركز  تمهيدًا لاستقبال المتبرعين، حيث يعمل المركز بطاقة استيعابية 17 كرسيا وجهازا  لفصل البلازما، ووحدة تبريد لحفظ البلازما بسعة تخزينية أكثر من 4 آلاف كيس بلازما، مشيرًا إلى ميكنة جميع الخدمات بكافة مراكز تجميع البلازما على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بتخصيص فريق ثابت من التواصل المجتمعي للتواجد بجميع مراكز تجميع البلازما، لتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين وتعريفهم بأهمية وشروط التبرع، وكذلك استمرار  التبرع الدوري بالبلازما بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.


وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما، بالإضافة إلى أعمال النظافة والتخلص الآمن من النفايات الخطرة وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى، مشددة على أهمية متابعة الصيانة الدورية لجميع الأجهزة.


ولفت إلى أن الوزيرة تفقدت أماكن انتظار المتبرعين، كما اطمأنت على توافر خدمات "الواي فاي"، وشاشات التليفزيون بغرف التبرع، فضلاً عن توفير أجهزة "تابلت"  داخل المراكز للتيسير على المتبرعين في تسجيل البيانات والتاريخ المرضي.


وذكر "مجاهد أن الوزيرة أشادت بمستوى تجهيزات مراكز تجميع البلازما وفقًا للمعايير العالمية وبالتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال، كما وجهت الشكر لجميع الفرق الطبية والقائمين على تجهيز مراكز تجميع البلازما، مؤكدة لهم أهمية استمرار تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية العاملة بالمشروع القومي للتبرع البلازما لتحقيق  أعلى مستوى من الكفاءة والجودة في العمل بتلك المراكز.


الوزيرة بدأت جولتها اليوم، بتفقد مركز  تجميع البلازما بالمركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، لمتابعة الاستعدادات النهائية للعمل بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

IMG-20210713-WA0026
IMG-20210713-WA0026
IMG-20210713-WA0025
IMG-20210713-WA0025
IMG-20210713-WA0024
IMG-20210713-WA0024
IMG-20210713-WA0023
IMG-20210713-WA0023
IMG-20210713-WA0022
IMG-20210713-WA0022
البلازما الدول العربية تكنولوجيا المعلومات الرئيس العمل

موضوعات متعلقة

أمين الأطباء: تدشين الدلائل الاسترشادية نقلة نوعية وجودة المستشفيات تضمن ممارسة طبية آمنة

تحذير مهم من هيئة الأدوية ضد مستحضرات مجهولة في إنقاص الوزن

تصنيع مشتقات البلازما.. وزيرة الصحة تتفقد المشروع القومي بالعباسية |شاهد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي ممثلي شركة «لوجيك» للتطوير المؤسسي

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية لعلاج تمدد الشريان الأورطي بتقنية EVAR

المبعوث الخاص بالاتحاد الأفريقي لوكالة الدواء يتفقد الهيئة المصرية

الأعلى سعراً في العالم.. حقن طفل مصاب بضمور العضلات بقيمة 34 مليون

ترشيحاتنا

هيئة الإنتاج الحربي: لدينا 258 خط إنتاج بالشركات.. ونمتلك كل تكنولوجيات معالجة الخامات

المشاط تشارك في المنتدى الأممي الاقتصادي عن الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة

المبادرة الرئاسية لتصنيعها .. وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة|شاهد

هل تدخل مصر موجة كورونا الرابعة ؟.. خبير فيروسات يجيب

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى نهاية يوليو عبر هذا الرابط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

شاهد.. لحظة اشتعال النيران فى سيارة نقل مواد بترولية على الدائري الأوسطي

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

انخفاض الرطوبة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس غدا

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

رسميا.. البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

حقيقة زواج إلهام الفضالة من شهاب جوهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأشعة فوق البنفسجية.. قناع وجه جديد يقضي على كورونا بنسبة 99 %

فزع ورعب .. شاهد اللحظات الأولى بعد اندلاع حريق مستشفى الحسين بالعراق

بالصور..كارثة ذي قار.. ماذا حدث حتى يتفحم العراقيون في مستشفى الحسين؟

للمرة الأولى منذ 400عام.. ولادة أول قندس بعد انقراضه في بريطانيا

فيديو

أعمارهم 17 و18 سنة .. قصص فتيات من الشهرة إلى الزنزانة

هرب من المصحة لـ الموت.. غموض رحيل شقيق رامي صبري

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ