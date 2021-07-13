التانجو يكتسح.. الكشف عن التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم" كونمبيول" عن التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا 2021.

وضم التشكيل كل من:

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز “ الأرجنتين”

خط الدفاع: إيسلا “ تشيلي” - روميرو “ الأرجنتين” - ماركيننيوس “ البرازيل” - إيستوبينيان" الإكوادور"

خط الوسط:كاسيميرو “ البرازيل” - رودريجو دي باول “ الأرجنتين - يوتوان ” بيرو"

خط الهجوم: ليونيل ميسي “ الأرجنتين” - لويس دياز “ الإكوادور” - نيمار دا سيلفا" البرازيل"

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني تُوج ببطولة كوبا امريكا للمرة الخامسة عشر في تاريخه على حساب البرازيل.