عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التانجو يكتسح.. الكشف عن التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا

صدى البلد

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم" كونمبيول" عن التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا 2021.

وضم التشكيل كل من:

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز “ الأرجنتين”

خط الدفاع: إيسلا “ تشيلي” - روميرو “ الأرجنتين” - ماركيننيوس “ البرازيل” - إيستوبينيان" الإكوادور"

خط الوسط:كاسيميرو  “ البرازيل” - رودريجو دي باول “ الأرجنتين - يوتوان ” بيرو"

خط الهجوم: ليونيل ميسي “ الأرجنتين” - لويس دياز “ الإكوادور” - نيمار دا سيلفا" البرازيل"

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني تُوج ببطولة كوبا امريكا للمرة الخامسة عشر في تاريخه على حساب البرازيل.

التانجو كوبا أمريكا بطولة كوبا أمريكا ميسي نيمار

ترشيحاتنا

أمنه نصير: المايوه الشرعي تحايل على قواعد وثوابت الدين.. فيديو

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

بريطانيا تدعم الشبكة الكهربائية في مصر من خلال دمج الطاقة المتجددة.. تفاصيل

بث مباشر لمراجعة الجغرافيا لـ الثانوية العامة على منصة حصص مصر غدا

التانجو يكتسح.. الكشف عن التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا

حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

من 19 حتى 24 يوليو .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

عنصرية الإنجليز لا تتوقف| 3 ضحايا جدد.. ومحمد صلاح ضمن القائمة

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

فيديو

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ