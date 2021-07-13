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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح هبوط أرضي بحي المنتزه شرق الإسكندرية

هبوط أرضي بالمنتزه
هبوط أرضي بالمنتزه

توجه اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه، اليوم الثلاثاء، لموقع إصلاح الهبوط الأرضي الناتج عن كسر مفاجئ في ماسورة خط انحدار الصرف الصحي 800 ملي، والكائن بشارع بورسعيد الرئيسي بمنطقة المعمورة البلد، شرق الإسكندرية، يرافقه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بالمنتزه ثان وشركة الصرف الصحي.

وشدد الجمال على ضرورة الإلتزام بالحفاظ على السيولة المرورية بهذا النطاق للتيسير على المواطنين وإتمام أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن ، وذلك في ضوء الاهتمام بتنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق بنطاق الحي.

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وشهدت منطقة أبوقير، التابعة لحي المنتزه ثان، شرق الإسكندرية، هبوطًا أرضيًا، أمس الأربعاء، بسبب تسرب مياه من إحدى العقارات.

وتلقى حي المنتزه ثان، إشارة عاجلة بشأن حدوث هبوط أرضي بمنطقة أبي قير، وعلى الفور توجه اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه، لمكان الهبوط يرافقه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بالمنتزه ثان، للمعاينة على الطبيعة .

وبعد المعاينة على الطبيعة للكشف عن أسباب الهبوط، تبين أن الهبوط ناتج عن تسرب المياه من إحدى مواسير المياه الخاصة بأحد العقارات بهذا النطاق.   وعلى الفور، تم استدعاء فريق الصيانة بشركة مياه الشرب فرع أبي قير للقيام باللازم، وذلك في ضوء الاهتمام بتنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق بنطاق الحي . 

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية موقع الهبوط الأرضي بشارع ملك حفني بنطاق حي المنتزة أول، والذي حدث بسبب انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي محطة 5، وذلك للوقوف على تداعيات الموقف، ومتابعة أعمال شفط المياه من الشوارع المتأثرة من انفجار خط الصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والأستاذة هدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة، وجميع المرافق من غاز وصرف صحي ومياه، والدفاع المدني، وجميع الجهات المعنية.  

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أنه تم الإنتهاء من شفط جميع المياه بالشوارع المتأثرة من انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي، شرق الإسكندرية، لافتاً إلى أنه وفقاً للمعاينة المبدئية فإن انفجار خط الصرف الصحي ناتج عن زيادة الحمولات والضغط العالي.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال ٤٨ ساعة سيتم الإنتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بشارع ملك حفني وإصلاح جميع التلفيات الناتجة عن انفجار الخط. وتابع أن تبعيات أنفجار الخط لم ينتج عنها أي إصابات أو خسائر في الأرواح. 

وأكد أنه هناك متابعة لحظية وتنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف أول بأول.    وكان المحافظ، فور حدوث انفجار خط الصرف الصحي، قد أصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، مشددا علي جميع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الإنتهاء من أعمال شفط المياه وإجراء المعاينة الهندسية اللازمة من قبل المختصين للبدء في أعمال الإصلاح.

الاسكندرية الصرف الصحى شرق الإسكندرية شركة مياه الشرب شركة الصرف الصحى اللواء محمد الشريف

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