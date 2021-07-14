اليوم.. محاكمة سما المصري في «سب مرتضى منصور» وإخلاء سبيلها

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد سما المصرى، والتى يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وأكد المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، أن موكلته تواجه تهمة السب والقذف تجاه المستشار مرتضى منصور، وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لحضور المتهمة.

يذكر أن سما المصرى صادر ضدها حكم من المحكمة الاقتصادية بقضية أخرى، وهي الحبس سنتين بدلًا من 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، كما شمل الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 ألف جنيه، وتنفذ الحكم بسجن القناطر.