يوسف الصافي نجم النادي الأهلي لكرة الطائرة ينتقل رسميا إلى الدوري الفرنسي

أعلن نادي ستاد بوتيفين الفرنسى رسمياً ضم لاعب النادي الأهلي المصري للكرة الطائرة يوسف حمدي الصافي علي سبيل الإعارة إبتداء من الموسم القادم لمدة عامين .

كان قد استقر مسئولو النادى الأهلى على انتقال يوسف حمدى الصافى، لاعب فريق الكرة الطائرة، إلى صفوف فريق ستاد بوتيفين الفرنسى بعد الأتفاق مع الجهاز الفني للفريق الأحمر .

و يحتل نادي ستاد بوتيفين المركز الثامن في ترتيب الدوري الفرنسي للكرة الطائرة ولن يكتفي النادي الفرنسي بيوسف حمدي الصافي فقط بل يسعى النادي للدعم بأكثر من لاعب شاب ومميز لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري .

و يعد يوسف حمدي الصافي، من أبرز مواهب الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر، وهو نجل حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات الأهلي لذلك قام النادي الأهلي بالتجديد للاعب لمدة أربعة مواسم قبل السماح له بالذهاب للإعارة في فرنسا .

وكان النادي الأهلي قد نجح مؤخرا فى تجديد تعاقد

عبدالحليم فهيم عبو نجم الفريق للمحافظة على القوام الأساسي بعد التعاقد مع محمد محسن قادما من الزمالك . كما حصل الأهلى على توقيع أحمد عسران قادما من نادي طلائع الجيش .

جدير بالذكر أن الأهلى نجح هذا الموسم فى التتويج بلقب الدورى قبل خسارة لقب كأس مصر أمام الزمالك بنتيجة 3/2.