وزيرة الهجرة: مبادرة العودة للجذور حظيت برعاية الرئيس السيسي

القوى الناعمة تروج لمصر

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة العودة للجذور حظيت بمتابعة واهتمام ورعاية الرئيس السيسي منذ إطلاقها في الإسكندرية عام 2017.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة العودة للجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض الدولة.



وأضافت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه لا بد من نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة.



وأكدت أن الرئيس السيسي التقى وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي وكان لقاءً مثمرًا، مشيرة إلى أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهوا إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب.



وأوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القوى الناعمة تروج للدولة المصرية وجهودها، موضحة أن الرئيس السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر حياة كريمة.



واختتمت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرصة لتولي مناصب وتؤهلهم لذلك.



وزيرة الهجرة: أبناؤنا في الخارج أكبر شريحة معرضة للخطر



قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة إنها دائما ما تؤكد أن أبناءنا في الخارج هم أكبر شريحة معرضة للخطر، وليسوا أخطر شريحة من المصريين في الخارج، كما نشرت بعض المواقع الإخبارية.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن اهتمام الدولة - ممثلة في وزارة الهجرة - بشبابنا في الخارج سواء من الجيلين الثاني أو الثالث، وأيضا من الدارسين في الخارج، يهدف أساسا إلى ربطهم بالوطن، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لهم في كافة المجالات وتعميق روح الولاء والانتماء وخلق رابطة وثيقة مع وطنهم الأم وأيضا حمايتهم من تيارات التطرف والعنف والإرهاب والتي غالبا ما تستهدف استقطاب تلك الشريحة الهامة من الشباب بأفكار ومفاهيم مغلوطة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال افتتاح فعاليات معسكر "اتكلم عربي" لأبناء المصريين في الخارج بشرم الشيخ، أن المعسكر إضافة إلى تشجيعه التحدث باللغة العربية إلا أنه يهدف أيضا إلى إطلاع المشاركين على عدد من التطورات والقضايا الراهنة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا بطريقة مبسطة ومحببة لتشجعهم على استمرار الروابط مع مصر وقضاء عطلاتهم فيها.