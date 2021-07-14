طارق سليمان عن نهائي أفريقيا: نغمة «مواجهة سهلة» بعيدة عن أذهان لاعبي الأهلي

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إن وصول الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، تكليل لمجهود المنظومة بالكامل، موضحًا أن أي شخص يعمل داخل الأهلي، يستطيع النجاح، في ظل توافر كافة العوامل بالمنظومة.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه سبق له التتويج ببطولة إفريقيا، والكونفدرالية أيضًا، بالإضافة إلى السوبر الإفريقي، في أصعب الفترات التي عاشتها الكرة المصرية بعد حادث بورسعيد.

واستطرد مدرب الأهلي السابق، أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة يخوضها على أنها صعبة للغاية، بغض النظر عن منافسه، سواء كان قويًا بالفعل أو دون المستوى، فضلًا عن مؤازرة محمود الخطيب رئيس الأهلي، للاعبين، وهو ما يمنحهم ثقة كبيرة قبل نهائي إفريقيا، مشيرًا إلى أن فريق كايزر تشيفز ليس سهلًا خاصة وأنه منظم دفاعيًا، لذلك لاعبي الأهلي لن يتهاونوا أمامه.

واختتم تصريحاته: «محمد الشناوي عليه مسؤولية كبيرة لتنظيم خط الدفاع، وما يتردد عن سهولة المباراة نغمة غريبة وأعتقد أنها بعيدة عن أذهان اللاعبين، هم أمامهم بطولة سيقاتلون من أجل حصدها والمشاركة بكأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي».



وكانت قد وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب؛ بعد رحلة استغرقت 5 ساعات ، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.



وضمت قائمة الأهلي 28 لاعبا وهم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.



خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.



خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.



وخاض الأهلي مرانه أمس، الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة قبل التحرك إلى مطار القاهرة، قبل السفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة.



ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.



ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد مركب «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا المغربية.