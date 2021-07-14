الكاتبة ثويبة صابر: تصحيح الفهم في تفسير الحلم سرد روائي يكشف تأثير الجن على الأحلام

قالت الكاتبة ثويبة صابر، إن كتاب "تصحيح الفهم في تفسير الحلم"، يصحح أخطاء ومفاهيم خاطئة عن تفسير الاحلام و يربط بين جانب الدين وعلم النفس ومدى تأثير الجانب النفسي على الأحلام .

وأضافت الكاتبة في تصريحاتها لصدى البلد، أن الجانب النفسي هو مفتاح تحكم الجن على الأحلام ، حيث إن الكتاب بوضح تدرج تأثير الجن على الاحلام المتمثلة في الجاثوم وإخبار الجن والسحر، وربط بين علاقة الجن بالأحلام والتأثير النفسي على الاحلام موضحة أن النفس ومدى استعدادها لتقبل الوهم هو مفتاح الجن وتأثيره على أحلامنا.

وأكدت أن الكتاب جاء في سياق رواية وحديث بين اثنين سائل ومفسرة احلام، فالكتاب يحوى في طياته الكثير و يغطي بالكذب والتضليل ما يُخفى جماله و حقيقته ، وما أدركته بعد تلك التجربة ان الاحلام ليست مجرد تفسيرًا لرموز بل هي بحر واسع يكشف نفسك ويُظهر مكنونك الخفي ، كما اكتشفت امورًا عِدة خلال تلك الرحلة ، منها حقيقة السحر والجن وكيف لهم تأثيرًا على الاحلام ، وعلمت زَيفُ ما يُقال .. أن لابن سيرين كتاب .. كما أدركت ما أعلمه ولا أفهمه أن تفسير الأحلام لم تكن معجزة نبي الله يوسف ، وإنما معجزته تفوقه فيها ، وعلمت أن الدم لا يُفسد المنام ولكن هناك امورًا أخرى تُفسده .. كذلك الرموز لا تتشابه مطلقا ؛ فالكل منام حالة خاصة منفصلة بذاتها .