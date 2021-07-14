عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يجب حلها.. الخارجية الأمريكية: لا نريد مفاوضات بشأن سد النهضة دون نتائج

سد النهضة
سد النهضة

قال ساميويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تحث كل الأطراف بالامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب في ملف سد النهضة.

 

وأضاف ساميويل وربيرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “،  :”نرغب في استئناف المفاوضات حول  ملف سد النهضة بين الدول الثلاث تحت قيادة الاتحاد الافريقي وأمريكا منخرطة في ملف سد النهضة، ومستعدة لتقديم اي مساعدة فنية ".

 

واكمل ساميويل وربيرج:"  من الضروري ان تعود اثيوبيا لطاولة المفاوضات مرة اخرى، لا نريد ان نرى مفاوضات بدون نتيجة في ملف سد النهضة ولكن نريد ان يتحول الحوار والمفاوضات إلى نتائج لا يمكن أن تستمر المفاوضات لسنوات كثيرة، وأمريكا ترى أن قضية سد النهض قضية مهمة ويجب حلها ".

 

مياه نهر النيل مهمة لمصر 


قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن مياه النيل مهمة لمصر والسودان ومجلس الأمن يرى أن الاتحاد الإفريقي هي المؤسسة الأنسب للتعامل مع أزمة السد ؛ موضحا الولايات المتحدة ترى ضرورة الحل بين الدول الثلاث في أزمة السد.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أمريكا مستعدة لتقديم المساعدات من أجل استعادة مسار المفاوضات وتؤيد استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث لحل الأزمة ويجب حدوث اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة السد.

 

وأوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في الحوار مع الدول الثلاث من أجل استمرار المفاوضات وأمريكا ترى أن أزمة السد الأثيوبي مهمة ويجب أن يتم حلها.

 

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك توافق حول الإطار الزمني من أجل الوصول لاتفاق بشأن السد وعلى جميع الأطراف عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

 

وبعيدا عن ملف سد النهضة أكد أن الرئيس بايدن أشار لضرورة الإنسحاب من أفغانستان بعد تحقيق أمريكا لأهدافها وليس معنى الإنسحاب أن تتجاهل أمريكا ما يحدث بأفغانستان.

 

واختتم أن أمريكا ضد وجود قوات تركية على الأراضي الليبية وأن الولايات المتحدة تشكر مصر عن دورها الإيجابي في وقف إطلاق النار في غزة .
 

أمريكا الخارجية الأمريكية سد النهضة المفاوضات مصر اثيوبيا اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

رجل يعثر على كهف غامض أسفل منزله .. ما القصة

خالد العناني: الرئيس السيسي وجه بتطوير سياحة اليخوت في مصر

صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين .. إلا هذا الشخص يكره له الصوم

مازدا تخطط لإطلاق السيارة الكهربائية MX-30 الجديدة

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

يجب حلها.. الخارجية الأمريكية: لا نريد مفاوضات بشأن سد النهضة دون نتائج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

أستاذ موارد مائية يوضح تفاصيل بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي

هاشتاج نحن خلف قائدنا يتصدر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ