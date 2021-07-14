يجب حلها.. الخارجية الأمريكية: لا نريد مفاوضات بشأن سد النهضة دون نتائج

قال ساميويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تحث كل الأطراف بالامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب في ملف سد النهضة.

وأضاف ساميويل وربيرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، :”نرغب في استئناف المفاوضات حول ملف سد النهضة بين الدول الثلاث تحت قيادة الاتحاد الافريقي وأمريكا منخرطة في ملف سد النهضة، ومستعدة لتقديم اي مساعدة فنية ".

واكمل ساميويل وربيرج:" من الضروري ان تعود اثيوبيا لطاولة المفاوضات مرة اخرى، لا نريد ان نرى مفاوضات بدون نتيجة في ملف سد النهضة ولكن نريد ان يتحول الحوار والمفاوضات إلى نتائج لا يمكن أن تستمر المفاوضات لسنوات كثيرة، وأمريكا ترى أن قضية سد النهض قضية مهمة ويجب حلها ".

مياه نهر النيل مهمة لمصر



قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن مياه النيل مهمة لمصر والسودان ومجلس الأمن يرى أن الاتحاد الإفريقي هي المؤسسة الأنسب للتعامل مع أزمة السد ؛ موضحا الولايات المتحدة ترى ضرورة الحل بين الدول الثلاث في أزمة السد.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أمريكا مستعدة لتقديم المساعدات من أجل استعادة مسار المفاوضات وتؤيد استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث لحل الأزمة ويجب حدوث اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة السد.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في الحوار مع الدول الثلاث من أجل استمرار المفاوضات وأمريكا ترى أن أزمة السد الأثيوبي مهمة ويجب أن يتم حلها.

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك توافق حول الإطار الزمني من أجل الوصول لاتفاق بشأن السد وعلى جميع الأطراف عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

وبعيدا عن ملف سد النهضة أكد أن الرئيس بايدن أشار لضرورة الإنسحاب من أفغانستان بعد تحقيق أمريكا لأهدافها وليس معنى الإنسحاب أن تتجاهل أمريكا ما يحدث بأفغانستان.

واختتم أن أمريكا ضد وجود قوات تركية على الأراضي الليبية وأن الولايات المتحدة تشكر مصر عن دورها الإيجابي في وقف إطلاق النار في غزة .

