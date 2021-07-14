هيثم الحاج علي: رواد معرض الكتاب وصلوا لمليون زائر منذ افتتاحه

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن اليوم الـ13 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة"، شهد زيارة 88 ألف مواطن لقاعات المعرض، وبذلك تخطى إجمالي عدد الزوار الفعلي للمعرض منذ افتتاحه حاجز المليون زائر، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.



وأكد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الأول في العالم منذ جائحة كورونا الذي تخطى مجموع رواده حاجز المليون زائر، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أي تحديات تطرأ على ساحتها.

وأشار إلى أن هذه الأرقام في ظل تحديات كورونا تمثل معدلات متميزة للإقبال الجماهيري، متوقعا زيادتها المطردة إبان المدة المتبقية من أيام المعرض حتى نهاية الأسبوع الجاري، كما يعكس ذلك تميزاً للوعي المجتمعي لرواد المعرض ورغبتهم الجادة في تلقي المعرفة، في ظل مانشهده من تحديات.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية واجنبية.



ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة (ثقافتك كتابك) التي م تخصيص ركن خاص لها وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.