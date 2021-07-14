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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: مياه النيل مهمة لمصر والسودان ويجب حل أزمة سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساموييل وربيرج، إن "مياه نهر النيل مهمة لمصر والسودان"، موضحًا أن الولايات المتحدة ترى أن الاتحاد الإفريقي هو المؤسسة الأنسب لحل أزمة سد النهضة.
 

وأضاف وربيرج - في تصريح عبر خاصية "زوم" لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى - أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدات سياسية وفنية للدول الثلاث والاتحاد الإفريقي وذلك من أجل عودة مسار المفاوضات؛ لافتا إلى أنه يجب حدوث اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.
 

وأكد أن الولايات المتحدة ترى ضرورة استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث خاصة وأن الحل السلمي مناسب للأزمة .. مشيرا إلى أن واشنطن ستستمر في الحوار مع الدول الثلاث من أجل استمرار المفاوضات.
 

ونوه إلى أهمية أن يكون هناك توافق حول الإطار الزمني من أجل الوصول لاتفاق بشأن السد وعلى جميع الأطراف عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
 

وبشأن الانسحاب من أفغانستان، قال المتحدث الإقليمي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد ضرورة الانسحاب من أفغانستان بعد تحقيق أمريكا لأهدافها وهي منع أي مجموعة إرهابية من استخدام واستعمال أفغانستان لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وليس معنى الانسحاب أن تتجاهل أمريكا ما يحدث بأفغانستان ولكنها ستعمل على تعزيز العلاقات مع الحكومة وقوات الأمن والمجتمع المدني وستستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والعسكرية للجانب الأفغاني.
 

وحول الوضع في ليبيا، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ترى أن مصر تلعب دورا مهما جدا وإيجابيا في ليبيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ضد وجود أي قوات أجنبية أو مرتزقة في الأراضي الليبية.
 

وبشأن القضية الفلسطينية، قال وربيرج إن "الولايات المتحدة تشكر مصر على دورها الإيجابي في وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تركز على استئناف العلاقات مع الفلسطينيين، خاصة وأن الإدارة السابقة قامت بقطع العلاقات معهم.

الخارجية الأمريكية نهر النيل النيل سد النهضة الولايات المتحدة

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