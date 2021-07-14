انفجار قرب مدينة الخرج السعودية ووزارة الدفاع تكشف التفاصيل

أفادت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار عرضي بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، المخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام، وفق قناة "الإخبارية".

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، عن وقوع انفجار عرضي عند الساعة الـ05:10 من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.

وتابع: لا يوجد أي إصابات أو خسائر وتجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.