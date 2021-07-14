عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار قرب مدينة الخرج السعودية ووزارة الدفاع تكشف التفاصيل

صدى البلد

أفادت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار عرضي بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، المخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام، وفق قناة "الإخبارية".

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، عن وقوع انفجار عرضي عند الساعة الـ05:10 من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.

وتابع: لا يوجد أي إصابات أو خسائر وتجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.

 

انفجار السعودية وزارة الدفاع وزارة الدفاع السعودية الدفاع السعودية مدينة الخرج

موضوعات متعلقة

السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية

الأرصاد السعودية: موسم حج هذا العام يشهد طقسا شديد الحرارة

ترشيحاتنا

فقرات تعليمية للأطفال.. محمد رجائي يكشف استعدادات حديقة حيوان الجيزة لعيد الأضحى

قرارات جديدة لوزير التعليم العالي خلال اجتماع مجلس المعاهد العالية الخاصة.. تعرف عليها

ماذا قالت الصحة السعودية عن خلط اللقاحات المعتمدة ضد كورونا؟

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإجازة عيد الأضحى والثورة

كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021

بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

الإمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي

لموظفى الدولة.. حوافز و تعويضات إضافية لـ أصحاب الأمراض المزمنة بالقانون الجديد

"التعليم" تنفي تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

قنبلة موقوتة.. باحث فرنسي: سد النهضة مسألة أمن قومي لـ مصر والسودان

العمل بالتحديثات الأخيرة لبروتوكول مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج كورونا المستجد

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ