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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بالشرقية..

حملات تفتيشية لرفع وصلات المياه غير القانونية في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة لكونه يُعد أحد أهم محاور الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بعدد من القرى لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير  20 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي.

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كما تم تحرير 10 محاضر تعدي على شبكة مياه الشرب وتغيير 20 عداد معطل بعدادات مسبوقة الدفع بالإضافة إلى حصر المتأخرات علي عدد من المشتركين والتي بلغت 150000م٣ استهلاك فعلي وتحصيل المتأخرات من عدد كبير من المشتركين

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.

وعلي جانب اخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية على إستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

واكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المخللات الكبرى لوجود منتج مجهول المصدر وتم التحفظ على ٢٠٠٠ صفيحه زيتون أسود شرائح زنه الواحده ٣ كيلو بإجمالي ٦ طن زيتون أسود شرائح مخلل على ذمه المحضر.

كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد شباب الخريجين لقيامه ببيع اسطوانات البوتاجاز أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على اسطوانه بوتاجاز على ذمه المحضر.

وتم تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد التجار التموينيين بالمدينة لعدم ممارسته النشاط على الوجه المعتاد وتحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة لتصرفه في سلع تموينيه بقيمه ١٤٣٧٩ جنيه.

كما تم تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينه وذلك لقيامه بتجميع سلع ٣٧٢٩ جنيه بقيمه ٤٥٢ كيلو سكر تمويني وتم تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينه لعدم الإعلان عن أسعار المقرارت التموينيه.

الشرقية مياة الشرب التموين صرف صحي حملات تفتيشية السوق السوداء

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