طلاب الثانوية بالوادي الجديد: أسئلة الجبر والهندسة تعجيزية

سادت حالة من الاستياء بين طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد " القسم العلمي شعبة رياضيات ،بسبب صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية خاصة الأسئلة الـ7 الأولى.

وأكد الطالب حسام ممدوح بمدرسة الشهيد آحمد منسي العسكرية بمدينة موط أن الامتحان صعب ويحتاج لوقت طويل خاصة الـ ٧ أسئلة الأولى وأن الامتحان كان يحتوي على أفكار كثيرة تحتاج إلى تفكير ووقت إضافي للإجابة.

وأكد عدد كبير من الطلاب اهن الامتحان جاء في مستوى الطالب الممتاز واصفين الاسئله بالتعجيزية وكثرة عدد اسئلة الامتحان كان يحتاج لوقت طويل مؤكدين ان الامتحان كان صادما للجميع. .

ولم تتلق غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد أية شكاوي من الطلاب أو اهولياء الامور.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا يوم السبت الماضي لطلاب الشعبة العلمية، بمادة اللغة العربية.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.