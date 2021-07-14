الرئيس الروسي وجون كيري يبحثان هاتفيا قضايا المناخ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء قضايا المناخ مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري.



وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع جون كيري المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لقضايا المناخ.



وأضاف البيان أن كيري أطلع الرئيس الروسي على اللقاءات السابقة مع المسؤولين الروس، الذين التقى بهم أثناء زيارته الحالية لموسكو، ومنهم وزير الخارجية سيرجي لافروف.



وتابع بيان الكرملين:" أن الرئيس الروسي أكد خلال المحادثة الهاتفية مع جون كيري أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتدعو إلى حوار غير مسيس ومُهني في هذا المجال".

