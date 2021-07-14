بورسعيد تشدد على ضوابط صلاة عيد الأضحى

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على مديرية الأوقاف بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك وعدم اصطحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن.

كما شدد تامخغ مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلن محافظ بورسعيد، بأن صلاة العيد سوف تجري في ٥٨ مسجد بمختلف أحياء المحافظة وهي المساجد الكبري بالمحافظة .

ووجه محافظة بورسعيد، بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد المعدة للصلاة وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع والطرقات والتوجه إلى منطقة مجازر بورسعيد بالقابوطي الجديد .