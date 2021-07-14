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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الهجرة تزور قناة السويس ضمن المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"

وزيرة الهجرة خلال
وزيرة الهجرة خلال الزيارة

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوفد المرافق لها، أنفاقا أسفل قناة السويس، خلال زيارتها التي أجرتها لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء.

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واستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم، وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة الهجرة على هامش انطلاق المرحلة الرابعة من  المبادرة الرئاسية  إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية NOSTOS)، والتي تركز على الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث، بحضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.
 
جاء ذلك  في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية التي أطلقها في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر ٢٠١٧.


تضمنت الفاعليات، إجراء جولة بالانفاق، وكنيسة هيئة قناة السويس، ومستشفي نمرة ٦ التابعة لهيئة قناة السويس.

 

واحتضنت، اليوم الاربعاء، محافظة الإسماعيلية المرحلة الرابعة من المبادرة بالتركيز على الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث، حيث تم التوافق على القيام بتنظيم نسخة شبابية من المبادرة بمشاركة خمسة عشر شابا وفتاة، بواقع خمسة مشاركين من كل دولة.

 

وخلال الاحتفال أشاد الحضور بمحافظة الإسماعيلية وحفاوة الاستقبال، وقام محافظ الإسماعيلية بإهداء درع المحافظة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسفير دولة قبرص بمصر،  وايريك احد رجال الأعمال اليونانيين من أصل مصري، والدكتور هاني نعمة الله عضو مجلس الشيوخ، كما قامت الوزيرة بإهداء درع الوزارة لمحافظ الإسماعيلية.

 

وتم تنفيذ النسخة الأولى من المبادرة في إبريل 2018 بمشاركة ٢٥٠ من الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وبحضور رؤساء الدول الثلاث بمحافظة الإسكندرية.

 

كما تم تحت رعاية الرئيس تنظيم العديد من الزيارات للوفد اليوناني والقبرصي للأماكن السياحية والدينية والأماكن التي كانوا يقيمون بها في الإسكندرية .


وتم تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة من أبناء الجاليات الثلاث بانجلترا، وتنفيذ المرحلة الثالثة باستراليا.
 

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