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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نقدم الخدمات وحل المشكلات لتحقيق مصالح المواطنين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان العديد من القوافل الطبية والتوعوية، بالمناطق المحيطة بها  برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتنسيق الدكتورة رشا صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وصرح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بأن جامعة حلوان تعمل على تنمية المناطق المحيطة بها وتلبية احتياجاتهم فى كافة مختلف المجالات الطبية منها والتوعوية والمجتمعية والبيئة والصحية. 

 

وأضاف "نجم"، “نعمل من أجل صالح المواطن المصرى الذى يعد دعمه والوقوف على تلبية احتياجاته الملحة والعاجلة بل والآنية أحد الأهداف الاستراتيجية لجامعة حلوان وفق خطط الدولة القومية الطموحة والتى يولى فيها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أولوية كبرى للنهوض بالمواطن المصرى فى كل مناحى الحياة”. 

 

وأكد استعداد الجامعة لبذل المزيد من الجهد والعطاء المستمر لصالح أبناء الوطن، وخاصةً في ظل توجه الدولة لخدمة المواطن البسيط والعمل من أجله وخطتها للتنمية المستدامة. 

 

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جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان القوافل الطبية الدكتور ماجد نجم المشكلات المجتمعية

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