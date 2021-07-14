قبل لقاء كايزر تشيفز.. 3 وقائع تنذر الأهلي بنهاية حزينة

في مباراة طرفها الأقوى، وبطلها الأوحد هو الأهلي، يلتقي حال لقب دوري أبطال إفريقيا مع نظيره كايزر تشيفز في نهائب البطولة الإفريقية بحثًا عن النجمة العاشرة ليوسع الفارق بينه وبين الزمالك ومازيمبي لـ خمس بطولات.

استسهال غير مطلوب

وسادت حالة من الارتياح والاستسهال لدى جماهير النادي الأهلي، بعد وصول كايزر تشيفز للنهائي باعتباره الفريق الأضعف مقارنة بالوداد المغربي والترجي التونسي وصنداونز الجنوب إفريقي، وجمبعها فرق واجهها الأهلي على مدار موسمين وتفوق عليها بجدارة.

هذه البحالة من الاستسهال رفضها المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني، الذي حذر من نقاط قوة كايزر تشيفز وهيأ اللاعبين للتعامل مع الفريق الجنوب إفريقي بشكل أمثل من خلال فيديوهات شرح من خلالها نقاط قوة وضعف الفريق.

وحذر متابعون من وصول هذه الحالة من الاستسهال لدى الجمهور، لـ اللاعبين حتى لا يستهزئ اللاعبون بالمباراة فينقلب السحر على الساحر.

ويجب أن يتلافى الأهلي سيناريوهات حزينة مرة بالنادي، وبمنتخب مصر في ظل مواجهات سهلة كان المصريون أقرب للفوز فيها وانتهت بخسارة.

الأهلي والترجي 2018

في مباراة شبه منتهية بين النادي الأهلي والترجي في ملعب رادس، دخل لاعبو الأهلي متفوقين بثلاثية مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب بالقاهرة.

الجماهير واللاعبون ظنوا أن السفر إلى تونس لمهام التتويج فقط خاصة بعد تاريخ حافل للأهلي على الملاعب التونسة وخاصة ملعب رادس.

تراخي ورعونة اللاعبين تسبب في استفاقة الترجي الذي أنهى المباراة بثلاثية نظيفة لصالحه ليزيح الأهلي من عل منصة التتويج.

مصر وكأس العالم 2018

في منافسات كأس العالم 2018 وقعت مصر في مجموعة سهلة ضمنيًا حيث احتلت وقتها الترتيب الثاني في تصنيف الفيفا خلفًا لأوروجواي بينما حلت روسيا والسعودية بعدها.

التكهنات رشحت مصر وأوروجواي للعبور لدور الـ 16 بسهولة، إلى الحد الذي توقع فيه إعلاميون صعود مصر لدور الـ 8 وأعلنوا رهانهم على ذلك.

مصر في 3 مباريات في كأس العالم مُنيت بخسائر مذلة أولها من الأوروجواي 1/ 0 ، وثانيها من روسيا 3/ 1، قبل أن تخسر من السعودية 2 / 1 وتخرج بصفر نقاط في المركز الأخير في المجموعة وقبل الأخير في كأس العالم ككل.

مصر وأمريكا كأس القارات 2009

صنعت مصر تاريخًا كبيرًا بالفوز على إيطاليا في دور المجموعات بكأس القارات 2009، وخسرت من البرازيل 4/3 في مباراة كانت لها الأفضلية فيها واعتبرت من أهمل مباريات مصر في تاريخها.

تبقى لمصر مباراة واحدة أمام أمريكا، التي اتضح من مجريات البطولة التي استضفتها جنوب افريقيا أن مصر على بعد 90 دقيقة من الصعود في مباراة هي الأسهل لها، حتى ولو هُزمت بفارق هدفين فقط، لكن استسهال اللاعبين وعدم الاهتمام الكامل بالمباراة والتحضير الجيد لها وضعها في مأزق بعد استقبال شباك عصام الحضري لـ 3 أهداف نظيفة لتنعش أمريكا آمالها وتصعد على حساب المصريين للأدوار الاقصائية، في مفاجأة كروية قلما تتكرر في ملاعب الكرة.