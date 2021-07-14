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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يكشف خطورة ترك الطفل أمام التلفاز مدة طويلة ..فيديو

أمراض التخاطب
أمراض التخاطب

قالت الدكتورة رشا سامي، استشاري أمراض التخاطب، إن هناك ضرورة للتفاعل مع الطفل طوال الوقت، مشيرة إلى أن البعض يترك أبناءه أمام التلفاز أو التابلت وهذا الأمر خاطئ، لأنه يمنع تفاعل الطفل وقد يؤخر قدرته على الكلام.

 

وأضافت "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الألعاب تطور مهارة الطفل في الكلام، مشيرة إلى أن الطفل في البداية يقوم بممارسة الألعاب الاستكشافية، وبعد بلوغه عاما ونصف العام قد يقوم الطفل باللعب مع عروسة، وممارسة بعض أنواع اللعب التخيلي، وهذا الأمر يساعد الطفل على الكلام. 

 

وشددت استشاري أمراض التخاطب، على ضرورة التفاعل مع الأطفال؛ حتى لا يعانوا من تأخر الكلام، مشيرة إلى أن الحضانة هامة جدًا لأنها تزيد تفاعل الطفل، وتطور مهارته التخاطبية.

 

أسباب تأخر الطفل عن الكلام


وأكدت الدكتورة رشا سامي، استشاري أمراض التخاطب، أن الطفل قبل أن يتكلم يمارس العديد من المهارات التي تسمى بـ "مهارات ما قبل الكلام" وتتمثل في  تقليد الأصوات والحركات، مشيرة إلى أن الطفل يستطيع نطق اول كلمة بعد مرور عام.

 

وأوضحت استشاري أمراض التخاطب، أن الأم عليها أن تقلق إذا لم يستطع الطفل أن ينطق بعد مرور عام ونصف أو عامين ، معقبة :" في هذه الحالة يجب اللجوء إلى طبيب تخاطب لإعداد نوع من التدخل" .

ولفتت استشاري أمراض التخاطب ، إلى أن أسباب تأخر الكلام لدى الأطفال كثيرة، فقد تكون أسباب مرضية او بيئية، نتيجة عدم التفاعل مع الطفل بشكل كامل لكي يستطيع الكلام. 

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