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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعداد القادة بحلوان يبدأ المعسكر الكشفي لشباب الجوالة للمعاهد العليا والمتوسطة

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

انطلقت فعاليات المعسكر الكشفي لإعداد قيادات شباب الجوالة بالمعاهد العليا والمتوسطة بمعهد إعداد القادة بحلوان بقيادة  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجاء هذا المعسكر تحت شعار الجمهورية الجديدة، وحضر الافتتاح  الأستاذ أحمد فرج رئيس الإدارة المركزية للخدمات والأنشطة الطلابية، الدكتور عمرو حمدي المدير الإقليمي الكشفي العربي،  القائد محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، القائد رفعت السباعي مدير إدارة تنمية القيادات بالمنظمة الكشفية العربية، والسادة وكلاء المعهد.


وقد أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة على ضرورة ترسيخ أواصر الإخاء والصداقة وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة من شباب المعاهد العليا والمتوسطة، موضحا أهمية العمل الكشفي فى تمكين الطلاب مهارات القيادة والعمل الجماعي وغرس روح التطوع، وحب العمل والتعاون وخدمة الآخرين، والمساهمة فى خدمة المجتمع، وذلك نظرًا لأهمية النشاط الكشفي في تنمية السلوك القويم، كما أنه يعمل على زيادة المساحات الخضراء، حيث تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة ضمن مبادرة "هنجملها" التي أطلقها رجل الأعمال المهندس محمد قبطان منسق عام المبادرة.

وفى السياق ذاته أفاد مدير معهد إعداد القادة أن المعهد يهدف لتأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم فى البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال برامج المعسكرات التدريبية التى تعمل على اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير واعى مُحب ولديه انتماء لوطنه الغالي، من خلال فتح باب النقاشات والحوارات الهادفة مع نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

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أوضح الدكتور حسام الدين مصطفى، وكيل معهد إعداد القادة أن معسكر الجمهورية الجديدة تضمن عقد العديد من الدورات التدريبية التي تساهم في تنمية أفكار الشباب وتوسيع مداركهم، كما تضمنت ورش عمل تثقيفية متنوعة ومختلفة عن  التاريخ الكشفي والحفاظ على البيئة والأمن القومي، ومكافحة الفساد والتطرف وتجديد الخطاب الديني.

هذا وقد أضاف الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكيل معهد إعداد القادة أنه على هامش فعاليات  المعسكر التدريبي لإعداد قيادات شباب الجوالة بالمعاهد العليا والمتوسطة، إقامة بطولة للألعاب الرياضية والذهنية والثقافية وبطولة للألعاب الإلكترونية، وتم تجهيز أرض المعسكر الكشفي الدائم للجوالة، الذي يخدم جامعات ومعاهد مصر.
 

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