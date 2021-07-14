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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات جديدة لدخول الأردن عبر المراكز الحدودية البرية.. تفاصيل

الأردن
الأردن

أعلنت عمليات خلية الأزمة في المملكة الأردنية الهاشمية، عن إجراءات الدخول إلى الأردن عبر المراكز الحدودية البرية.

 

وبحسب موقع "هلا الأخبار" فقد تقرر السماح لحملة شهادات التطعيم مكتملة الجرعات والحاصلين على فحص PCR سلبي خلال 72 ساعة قبل السفر، بالدخول للمملكة عبر جسر الملك حسين دون إجراء فحص PCR آخر في المركز الحدودي.

 

واشترطت قيام من يرغب بالسفر بالتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN (VISITJORDAN)  والحصول على QR CODE مجاني.


وكان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بالأردن الدكتور مهند النسور، أكد أن الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الأردن هي من متحورات دلتا وأخرى.

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وقال النسور، في مداخلة له عبر قناة المملكة الأردنية، إن جميع المؤشرات الوبائية في الأردن جيدة وتشير الى استقرار الوضع.

 

وأضاف أن الاصابات النشطة الحالية هي من متحور دلتا ومتحورات اخرى، وهذا يشير الى أن الرصد في الأردن جيد.

 

وأشار النسور، إلى أنه أمر طبيعي أن يكون متحور دلتا موجود في الأردن وهذا أمر يدعونا إلى الحذر.

الأردن فيروس كورونا إجراءات جديدة شهادات التطعيم كورونا الاردن

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