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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن..عقوبات مالية وإدارية لمواجهة مظاهر هدر المياه في أنحاء المملكة

صدى البلد

 بدأت  وزارة المياه والري الأردنية اليوم الأربعاء، حملة لضبط مظاهر هدر المياه في كافة أنحاء المملكة.

وبحسب وكالة عمون، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الري إنه في بداية الحملة سيتم تحرير مخالفة واشعار، وفي حال تكرار مخالفة إهدار المياه سيتم حجب الخدمة عن مكرر المخالفة لمدة طويلة تصل إلى 3 أشهر وتغريمه أثمان المياه.

وأضاف أن غسل المركبة بواسطة خرطوم المياه يستهلك 300 لتر من المياه وهذه الكمية تكفي لملء نصف خزان مواطن آخر.

وتشمل الحملة استخدام خراطيم المياه، والتلف في خزان المياه، أو أي مظاهر تؤدي إلى هدر في المياه.

ودعا المواطنين إلى التوفير في استهلاك المياه، فهدف الوزارة ليس المخالفة بل الهدف الوصول إلى توزيع عادل للمياه بين كافة المشتركين.

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وبين أن قيمة المخالفة تبدأ من 10 دنانير في حال وجود الاشعار، مطالباً بالانتباه للأمور التي تهدر المياه كتلف "عوامة خزان المياه" أو وجود تسريبات في المنزل.

وشدد على أن معظم المياه في الشوارع تكون من أسطح المنازل، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة في توفير المياه.

وطالب المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بعدم القاء مخلفات الأضحية في شبكات الصرف الصحي والمحافظة عليها حتى لا يحدث اغلاق بها، ففي فترات أعياد الأضحى الماضية تسببت المخلفات في اغلاق شبكات الصرف الصحي. 

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