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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: استعادة مصر لقوتها الإقليمية يزعج القوى الكبرى ويحفزها ضدنا.. فيديو

إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم التفت إلى أن مصر تستعيد قوتها الإقليمية، والعالم كله أصبح الآن معترفا بدور مصر في القُطر والإقليم، من تدخل مصر ودورها في ملف العراق والأردن وإعمار العراق، مشيرًا إلى أن صعود قوة مصر الإقليمية؛ حفَّز بعض القوى العالمية ضدنا، وأزعج القوى الكبرى.

وأوضح "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعاون المصري الأمريكي عاد للعهد الذي كان عليه والتعاون الأسبق، كما أن هناك تواجد مصري قوي في المنطقة، مؤكدا أن علاقة مصر في الإقليم استنهاض لقوتنا وعودتنا على الخريطة الدولية القوية، كما أن هناك حضورا كبيرا لمصر.

وتابع أن القوى الدولية تريد تحجيم الدور المصري عبر التاريخ، وصورتنا المصرية تحسنت بشكل كبير مع الحكومات، إلا أن صورتنا بالنسبة للشعوب والمجتمعات سيئة وتعتبر أننا دولة غير ديمقراطية.


اقرأ أيضا : إبراهيم عيسى: الإخوان حاولوا تشويش سيرة جيهان السادات وانزعجوا من تلقيبها بـ"السيدة الأولى"

 

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حياة جيهان السادات ظهرت بمرحلة مغايرة مع تولي أنور السادات حكم مصر، منوهًا بأن ظهور زوجة الحاكم شئ مهم وضروري جدًا، لمعرفة شخصية ودور زوجة الحاكم، وكانت نموذج للمرأة الداعمة لزوجها، متابعًا: "كنت أتمنى أن تحذر جيهان زوجها من الإسلاميين".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإخوان حاولوا تشويش سيرة الراحل جيهان السادات، كما أنها لعبت دور وطنيًا في 67، مؤكدًا أن الجماعات الإسلامية أنزعجوا من منح جيهان السادات لقب "السيدة الأولى"، كما ان لها دور وإنجازات في المنوفية ولذلك سمي طريق بالمحافظة بأسمها.

وأوضح التاريخ سيقدر عطاء السيدة جيهان السادات ومواقفها الوطنية ودعمها للمرأة وحقها، كما أن هناك التيارات التي كانت تعمل بإحراج السيدة جيهان لدورها في تقدير المرأة من قبل تيارات يسارية لخصومتهم السياسية مع الرئيس أنور السادات.

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