صيدلة عين شمس تحتفل بمشروعات التخرج لطلاب برنامج الساعات المعتمدة

نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس حفل مناقشة مشروعات التخرج لطلاب المستوى الخامس ببرامج الساعات المعتمدة (للعام الجامعى 2020/2021) وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت اشراف أ.د أمانى أسامة عميد الكلية وأ.د خالد أبو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ.د رحاب عثمان أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.د رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. أحمد ابو زيد منسق برامج الساعات المعتمدة بالكلية ود. نرمين فيكتور نائب منسق برامج الساعات المعتمدة.
عبرت أ.د امانى اسامة عميد الكلية فى كلمتها الافتتاحية فى الحفل عن امتنانها للمشرفين و الطلاب الذين قاموا بهذه المهام الصعبة في هذه المشروعات ودأبوا على إكمالها فى ظل ظروف إنتشار فيروس كورونا المستجد وشكرت منسقى برنامج الساعات المعتمدة.
وضم حفل المناقشة 9 مشروعات للتصميم الدوائى على أعلى مستوى .
وأكدت د.رحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان الاحتفالية ومناقشات المشروعات تبرز أفضل مافى الطلاب من قدرات مضيفة ان الكلية تسعى دائماً للحفاظ على مستوى الطلاب فى برنامج الساعات المعتمدة مهنأة اهالى الطلاب وواصفة إياهم بأنهم أصبحوا مثال يفتخر به أساتذتهم .
وأوضح د.أحمد ابو زيد منسق برامج الساعات المعتمدة بالكلية أن إدراة البرنامج قد مرت بفترة صعبة تغلبت على جميع العقبات التى واجهتها للعبور بالمنظومة من تداعيات جائحة كورونا وظروف العمل عن بعد والحفاظ على المستوى العلمى للطلاب لكى يقدموا مشروعات مشرفة ووصف طلاب المستوى هذا العام بأنهم قد كانوا مثالاً للإلتزام والتفوق العلمى والأخلاقى .
تضمنت فعاليات الإحتفال عرضاً لمشروعات التخرج لطلاب برامج التصميم الدوائى بالمستوى الخامس بالكلية .
وضمت لجنة التحكيم اعضاء من هيئة التدريس بالكلية .
الجدير بالذكر ان معظم ابحاث الطلاب في مرحله المراجعه بمجلات دولية محكمة ذات معامل تأثير عالي في scopus
وقد فاز بالمركز الاول كأفضل محتوى علمى
Topic 1: Susceptibility to and Severity of Covid-19 Infection and/or Outcome
Through Scope with Epigenetic(s); A to overcome the challenges
of epilepsy treatment
topic 1 under supervision of Prof Dr nadia hamdy and Dr sherihan
وفاز المشروع
Topic 2: Investigating Some Long Non-Coding RNA(s) as Potential Novel
Molecular Mediators During Differentiation of Mesenchymal Stem
Cells towards Insulin-Producing Cells
topic 2 under supervision of Dr eman sanad and Dr Dina hamada
بأفضل عرض وتقديم علمى
وفاز المشروع
Topic 3:
Oxcarbazepine as a model for applying nanotechnology-based drug
delivery systems to overcome the challenges of epilepsy treatment
Topic 4: Chemotherapy threatens cancer patients' memory: Can Chrysin save
them
topic3
under supervision of Dr reham samir
كأفضل بوستر علمى للمشروع
وكانت المشروعات المقدمة تسعة مشروعات هى
Topic 1: Susceptibility to and Severity of Covid-19 Infection and/or Outcome
Through Scope with Epigenetic(s); A Systematic Rapid Review
Topic 2: Investigating Some Long Non-Coding RNA(s) as Potential Novel
Molecular Mediators During Differentiation of Mesenchymal Stem
Cells towards Insulin-Producing Cells
Topic 3:
Oxcarbazepine as model for applying nanotechnology-based drug
delivery systems to overcome the challenges
of epilepsy treatment
Topic 4: Chemotherapy threatens cancer patients' memory: Can Chrysin save
them
Topic 5: Antifungal Activity of Bacteria Isolated from Egyptian Soil
Topic 6: Optimizating Feathers' Bacterial Degradation and its Applications
Break and Poster Evaluation
Topic 7: "Extracting natural volatile oils from food waste revealing their anti-
microbial activity and potential anti-biofilm activity"
Topic 8: Chemical and biological profiling of Tecomaria Capensis secondary
metabolites: Plant and associated fungi
Topic 9: LC/MS characterization of natural compounds from Hyalocereus
Undatus (white pitaya) and its therapeutic potential against cervical
cancer.