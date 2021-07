صيدلة عين شمس تحتفل بمشروعات التخرج لطلاب برنامج الساعات المعتمدة

نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس حفل مناقشة مشروعات التخرج لطلاب المستوى الخامس ببرامج الساعات المعتمدة (للعام الجامعى 2020/2021) وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت اشراف أ.د أمانى أسامة عميد الكلية وأ.د خالد أبو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ.د رحاب عثمان أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.د رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. أحمد ابو زيد منسق برامج الساعات المعتمدة بالكلية ود. نرمين فيكتور نائب منسق برامج الساعات المعتمدة.





عبرت أ.د امانى اسامة عميد الكلية فى كلمتها الافتتاحية فى الحفل عن امتنانها للمشرفين و الطلاب الذين قاموا بهذه المهام الصعبة في هذه المشروعات ودأبوا على إكمالها فى ظل ظروف إنتشار فيروس كورونا المستجد وشكرت منسقى برنامج الساعات المعتمدة.



وضم حفل المناقشة 9 مشروعات للتصميم الدوائى على أعلى مستوى .

وأكدت د.رحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان الاحتفالية ومناقشات المشروعات تبرز أفضل مافى الطلاب من قدرات مضيفة ان الكلية تسعى دائماً للحفاظ على مستوى الطلاب فى برنامج الساعات المعتمدة مهنأة اهالى الطلاب وواصفة إياهم بأنهم أصبحوا مثال يفتخر به أساتذتهم .



وأوضح د.أحمد ابو زيد منسق برامج الساعات المعتمدة بالكلية أن إدراة البرنامج قد مرت بفترة صعبة تغلبت على جميع العقبات التى واجهتها للعبور بالمنظومة من تداعيات جائحة كورونا وظروف العمل عن بعد والحفاظ على المستوى العلمى للطلاب لكى يقدموا مشروعات مشرفة ووصف طلاب المستوى هذا العام بأنهم قد كانوا مثالاً للإلتزام والتفوق العلمى والأخلاقى .



تضمنت فعاليات الإحتفال عرضاً لمشروعات التخرج لطلاب برامج التصميم الدوائى بالمستوى الخامس بالكلية .

وضمت لجنة التحكيم اعضاء من هيئة التدريس بالكلية .

الجدير بالذكر ان معظم ابحاث الطلاب في مرحله المراجعه بمجلات دولية محكمة ذات معامل تأثير عالي في scopus

وقد فاز بالمركز الاول كأفضل محتوى علمى

وكانت المشروعات المقدمة تسعة مشروعات هى

Topic 1: Susceptibility to and Severity of Covid-19 Infection and/or Outcome

Through Scope with Epigenetic(s); A Systematic Rapid Review

Topic 2: Investigating Some Long Non-Coding RNA(s) as Potential Novel

Molecular Mediators During Differentiation of Mesenchymal Stem

Cells towards Insulin-Producing Cells

Topic 3:

Oxcarbazepine as model for applying nanotechnology-based drug

delivery systems to overcome the challenges

of epilepsy treatment

Topic 4: Chemotherapy threatens cancer patients' memory: Can Chrysin save

them

Topic 5: Antifungal Activity of Bacteria Isolated from Egyptian Soil

Topic 6: Optimizating Feathers' Bacterial Degradation and its Applications

Topic 7: "Extracting natural volatile oils from food waste revealing their anti-

microbial activity and potential anti-biofilm activity"

Topic 8: Chemical and biological profiling of Tecomaria Capensis secondary

metabolites: Plant and associated fungi

Topic 9: LC/MS characterization of natural compounds from Hyalocereus

Undatus (white pitaya) and its therapeutic potential against cervical

cancer.