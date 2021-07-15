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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نتائج كارثية.. الصحة العالمية تحذر من زيادة إصابات كورونا في الشرق الأوسط خلال العيد

دلتا
دلتا

حذّرت منظمة الصحة العالمية امس الأربعاء من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

وأوضحت المنظمة أنه بعد انخفاض الإصابات والوفيات في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لثمانية أسابيع، هناك زيادة ملموسة في حالات الإصابة في ليبيا وإيران والعراق وتونس، إضافة إلى زيادات حادة متوقعة في لبنان والمغرب.

وتحتفل دول المنطقة الأسبوع المقبل بعيد الأضحى، وهو مناسبة تشهد عادة تجمعات دينية واجتماعية قد يسهل فيها انتشار الفيروس.

وقال المكتب الإقليمي للمنظمة في بيان: "منظمة الصحة العالمية قلقة من احتمال استمرار الارتفاع الحالي في إصابات كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة، بما له من عواقب كارثية".

وأضافت المنظمة أن اللوم يوجه إلى عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي و "زيادة تراخي المجتمعات"، إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم وتفشي سلالات جديدة للفيروس.
كذلك سلطت منظمة الصحة الضوء على تونس باعتبارها الدولة التي لديها أعلى معدل وفيات بسبب فيروس كورونا نسبة إلى عدد السكان، في المنطقة وإفريقيا، وأشارت إلى أن الإصابات اليومية تضاعفت تقريبًا في إيران على مدى أربعة أسابيع حتى أوائل يوليو.

وذكر البيان أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 في منطقة شرق البحر المتوسط التابعة للمنظمة، والتي تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي إضافة إلى دول الشرق الأوسط، تجاوز 11.4 مليون حالة. وأضاف أن الوفيات المسجلة فيها تزيد على 223 ألفًا.

الصحة العالمية بفيروس كورونا دول الشرق الأوسط سلالة دلتا اللقاحات المضادة

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