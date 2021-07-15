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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة بني سويف

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نفذت مكتبة النادي الرياضي عرض عرائس قفازات عن عيد الأضحى، بينما عقد قصر ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان "تحويل ملف word الي Pdf" شرح المدرب عملي باستخدام الكمبيوتر والموبيل، بجانب عرض عرائس قفازات عن احتفالات العيد، كما عقد اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل .
 
 

 

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عرض سالومي على مسرح بيت ثقافة طامية بالفيوم

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أحدب نوتردام على مسرح قصر ثقافة بنى سويف

نظم بيت ثقافة الفشن محاضرة حول "قيم المواطنة والمساواة" ألقاها أحمد ماهر، شرح خلالها المواطنة بأنها العلاقة الوطيدة بين الإنسان ووطنه ويحمل جنسيته ويقيم على أرضه، ويلتزم بتطبيق كافة قوانينه، كما ناقشت مكتبة منشأة عاصم كتاب "الهجرة إلى الحبشة" تأليف عبدالحميد جودة، بجانب حلقة نقاشية عن "دور المجتمع إتجاه ذوى الاحتياجات الخاصة" أوضح مسؤل النشاط طرق مختلفة عن كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة سواء في الحياة العملية او التعامل الأسرى، بينما أقام بيت ثقافة اهناسيا الخضراء محاضرة عن "قناة السويس" ألقتها إيمان حسن، وتحدثت عن أهمية قناة السويس وأنها الشريان الرئيسي في حركة التجارة العالمية وهي حركة الوصل بين الشرق والغرب.

ناقشت مكتبة دلاص كتاب "المتحف المصرى" تأليف محمد برانق، تضمن الكتاب أهمية المتحف المصري وما يحتويه من الآثار المصرية التي ترجع إلى جميع العصور، كما عقدت مكتبة سمسطا ورشة حكي عن "ملك الطيور" تأليف أميمة عز الدين، وعقدت مكتبة ابوصير الملق ورشة حكى حول "رحلة الى عالم الفاكهة" تأليف عماد الدين حسين، حيث يتناول الكتاب معلومات عن الفاكهة وأنواعها وأشكالها وأحجامها، بينما نفذ قصر ثقافة ببا ندوة ثقافية شارك فيها الشعراء شريف صلاح، محمد جمال، ماهر الباسلي، وأعد قصر ثقافة شرق النيل أمسية شعرية لنادي أدب تحت التاسيس بحضور الشعراء شريف صلاح، سيد مناع .

ثقافة ثقافة بنى سويف ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة إسلامية

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