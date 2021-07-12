أحدب نوتردام على مسرح قصر ثقافة بنى سويف

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فى إطار الموسم المسرحى الذى ينظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، العرض المسرحى "أحدب نوتردام" لفرقة بني سويف المسرحية القومية وذلك على مسرح قصر ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة جلال عثمان، العرض تأليف فيكتور هوجو، إخراج أحمد البنهاوي، إعداد أسامة نور الدين، أشعار أسامة بدر، ألحان محمد عبد الوهاب، ديكور سماح نبيل، استعراضات وليد حسين، تدور أحداث المسرحية حول مأساة رجل أحدب يعيش في الكنيسة طوال حياته، وينجذب إلي جماعة الغجر باحتفالاتهم الصاخبة وحياتهم المارحة ويسقط في حب ازميرالادا الغجرية التي تفتن الجميع بجمالها القس فلودو والكابتن فيبوس فيلاقي بذلك صراعا مريرا.

عقد قصر ثقافة بني سويف اللقاء الخاص بنادي أدب الطفل، بجانب أمسية شعرية للشعراء جاسر جمال الدين، عطية معبد، كما نفذت مكتبة دلاص مسابقة ثقافية في المعلومات العامة بحضور رواد المكتبة تضمنت مجموعة من الأسئلة التى تنافس فيها الأطفال واختتمت بتوزيع الجوائز على الفائزين، بينما ناقشت مكتبة سمسطا كتاب السيرة النبوية الشريفة تأليف عبد المقصود نصار، أوضحت مسئولة النشاط حياة الرسول "ص" والغزوات التى قام بها، وذكرت مجموعة من الأحاديث والنصوص الدينية، كما أقام قصر ثقافة ببا ندوة ثقافية بعنوان "التمرد في قصيدة الفصحي" بمشاركة الشعراء ماهر الباسيلي، وأحمد شعبان، ومحمود توفيق، ومحمد جمال، وإسراء إسماعيل، وأحمد جمال.