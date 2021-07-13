عرض سالومي على مسرح بيت ثقافة طامية بالفيوم

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، جهودها للوصول بالمنتج الثقافي الراقي والمتميز لكل القرى والمناطق النائية.

وقدم بيت ثقافة طامية بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، التجربة المسرحية "سالومي" تأليف أوسكار ويلد تصميم وديكور وملابس هدير مجدي، استعراضات مصطفى خالد ألحان حسن شاهين، وإخراج رانده شريف.

وتدور أحداث المسرحية حول رسالة تاريخية سطرتها الكتب السماوية وتناقلتها حكايات الأساطير عن الصراع الأبدي ما بين الروح والجسد، فى فلسفة تجسد الماضي وتطرح الحاضر وتنظر إلى المستقبل، يتناولها العرض فى رسالة بصرية سمعية برؤية جديدة وتجربة مغايرة سعيا للحمة الطرح والتقي.