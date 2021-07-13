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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض سالومي على مسرح بيت ثقافة طامية بالفيوم

قصور الثقافة
قصور الثقافة

 تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، جهودها للوصول بالمنتج الثقافي الراقي والمتميز لكل القرى والمناطق النائية.

 وقدم بيت ثقافة طامية بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، التجربة المسرحية "سالومي" تأليف أوسكار ويلد تصميم وديكور وملابس هدير مجدي، استعراضات مصطفى خالد ألحان حسن شاهين، وإخراج رانده شريف.

وتدور أحداث المسرحية حول رسالة تاريخية سطرتها الكتب السماوية وتناقلتها حكايات الأساطير عن الصراع الأبدي ما بين الروح والجسد، فى فلسفة تجسد الماضي وتطرح الحاضر وتنظر إلى المستقبل، يتناولها العرض فى رسالة بصرية سمعية برؤية جديدة وتجربة مغايرة سعيا للحمة الطرح والتقي.

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة عروض المسرح الهادفه الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ثقافية وفنية

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