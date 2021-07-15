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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحلام تهنئ محمد بن راشد آل مكتوم بعيد ميلاده

صدى البلد

هنأت الفنانة أحلام، عبر حسابها بموقع. التواصل الاجتماعي إنستجرام، محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعيد ميلاده.
 

وعلقت أحلام على الصورة قائلة: " ‬‏كل عام وانـت فخـر الوطن .. #محمد_بن_راشد‬⁩  #فخر_العرب".
 

يذكر أن  الشيخ محمد بن راشد ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي ،  نشر مجموعة من الصور له من اجتماع مجلس الوزراء ، الذي عقد لمناقشة دخول دولة الإمارات في 25 سوقا دوليا جديدا.

 

وعلق الشيخ محمد بن راشد ، على الصور قائلا : "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول ٢٥ سوقا دوليا جديدا لتجارتنا الخارجية، غير النفطية تتجاوز سنويا ١.٥ تريليون درهم ، وشبكتنا اللوجستية في ٤٠٠ مدينة عالمية.

 

وتابع : “ ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية. اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من ٧٠٪ من ناتجنا الاقتصادي الوطني، وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية ٥٠٪ خلال السنوات القادمة، ونعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول باقتصادنا الوطني لآفاق جديدة ".

 

وأضاف: "الإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة بإذن الله، كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مقياساً وطنيا للانفاق على البحث والتطوير.. الإمارات تنفق ١.٣٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير ، وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال، وهدفنا المنافسة عالميا مستقبلاً .

 

وأشار إلي أن البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه، واعتمدنا اليوم أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث ، وفي القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي، الهدف نوعية حياة هي الأفضل عالميا مبنية على اقتصاد هو الأكثر تنوعاً ورسوخاً .


 

الامارات الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد الفنانة احلام نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي

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