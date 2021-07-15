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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. شارموفرز يحيي حفلا غنائيا بـ حديقة هايد بارك

صدى البلد

يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفلا غنائيا ضخما اليوم داخل حديقة “هايد بارك” بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

 

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور إلكترونيا على فئتين الأولى بملغ 450 جنيها مصريا والفئة الثانية بمبلغ 250 جنيها مصريا ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

ومن المقرر أن يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة منها: "هيبتا، وايزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكي، 5 سنتى"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومهم الأخير "انفصام"، والذي نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.

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فرقة شارموفرز تلغي حفلها في الساحل بسبب منع دخول فتاة محجبة

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أزمة منع الحجاب في بعض الأماكن تشتعل من جديد.. وفرقة شارموفرز ترد

ومن ناحية اخرى اعلنت فرقة “ شارموفرز ” على حسابها الرسمي على إنستجرام الغاء حفلتهم في الساحل تضامنا مع فتاة الحجاب و ازمتها في منع المكان من دخولها الحفل.

 

وعلقوا قائلين بعد اعلانهم لالغاء الحفل :" حبكوا لينا مسئولية كبيرة ويارب نقدر نردلكم ولو جزء من الحب ده".

وبدات القصة بعد ان استغاثت فتاة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب الأزمة المتكررة لمنع دخول المحجبات لأماكن معينة و كان السبب الأساسي منع دخول حفلة باند شارموفرز في  الساحل.

 

حيث أرادت الفتاة حجز الحفلة والدخول وتم منعها بسبب ارتدائها للحجاب. 

 

فكتبت ميرنا حسام فتاة الحجاب قائلة:" حفلة شارموفرز يوم الجمعة ٢/٧/٢٠٢١

 

كلمت الرقم الموجود في البوست عشان احجز قالتلي  ابعتيلي Instagram accounts بتاعت الناس اللي جايه.

 

و بعدها قالتلي الحجاب لا بس ال turban هو اللي ينفع تدخلوا بيه . اتصلت بيها قالتلي انا مش بقولك تجيلي قالعة الحجاب ولا تيجي لابسه بيكيني انا بقول الحجاب ممنوع و دا rule المكان و مش هنسمح بأي حد يدخل بحجاب مهما كان مين قولتلها يا فندم انا مينفعش اشترط عليكي تستقبليني على الباب بلبس معين برضو انتي ليه بتفرضي علي لبس انا مش قبلاه و بتتكلم بمنتهى قلة الذوق فرديت عليها قولتلها اناهبلغ شرطة السياحة و نشوف رأيهم ايه في الكلام دا ، قالتلي بلغي اللي انتي عايزاه و اعتبري حجزك ملغي و قفلت السكه في وشي”.


رد فرقة شارموفرز

 

  وقام باند شارموفرز بالرد عبر حسابهم الرسمي على انستجرام  ان الواقعة ضد مبادئ الفرقة و ان الفرقة تسمح بدخول المحجبات ولن تقوم بالغناء على المسرح لحين حل الأزمة. 

 

 

 

فرقة شارموفرز حفلة شارموفرز أزمة منع الحجاب حفلا غنائيا اخبار الفن

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