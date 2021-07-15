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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مبادرة حياة كريمة

انطلاق المؤتمر الأول لـ«حياة كريمة» باستاد القاهرة.. تفاصيل

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

كشفت الإعلامية لميس سلامة، تفاصيل عن انطلاق المؤتمر الأول ل"حياة كريمة" باستاد القاهرة.

وأضافت "لميس" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اليوم سيتم انطلاق مؤتمر حياة كريمة، حيث إنها ليست مجرد شعار، بل تعتبر أسلوب حياة، معقبة: "مصر الدولة الكبيرة التى تحترم مواطنيها وتحرص دائما أنها ترفع عن كاهلهم، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا".

وتابعت أن حياة كريمة هي بالفعل المبادرة الذي شعر الكثيرون مدى تغيير مفاهيم التضامن الإجتماعي وحولته من مجرد مبادرات فردية إلى كيان كبير تحت مظلة الدولة المصرية من أجل ضمان حياة كريمة لكل المصريين.

وأشارت: "حياة كريمة زى ما بنقول كدا تعتبر حدوتة مصرية مليانة بالفخر والعزة والإنسانية بعدما تم إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجا.

 

وأفادت أن اليوم نجني ثمار حياة كريمة، حيث سيشهد استاد القاهرة الدولي المؤتمر الاول لهذا المشروع القومي والكبير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ومن جانبها قالت الإعلامية فرح سعيد، إن مبادرة حياة كريمة لها منظور حضاري وبعد إجتماعي وإنساني، حيث انها ليست مجرد مبادرة لتحسين معيشة المواطن المصرى، بل أنها تهدف للتدخل العاجل لحفظ كرامة المواطن.

حياة كريمة الأكثر احتياجا الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق المؤتمر الأول ل حياة كريمة مؤتمر حياة كريمة التضامن الاجتماعي

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