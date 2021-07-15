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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

ورشة رسم بالطباشير على أرض المسرح المكشوف باللسان برأس البر

صدى البلد

نظمت مكتبة مصر العامة بدمياط بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة و بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورشة رسم بالطباشير على أرض المسرح المكشوف بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، وذلك بمشاركة عدد من الأطفال الموهوبين فى مجال الرسم من رواد المكتبة.

وتأتى الورشة ضمن سلسلة المهرجات الصيفية التى تُقام بالمدينة لتشجيع الموهوبين من روادها و استغلال تلك الفرصة لصقل مواهبهم، كما شهد المهرجان إقبال كبير من المصطافين من محافظات مصر.

وعلى هامش ورشة الرسم، قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى حملة توعوية تستهدف نشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها، فضلاً عن توزيع كتيبات تتضمن محاور التوعية بتلك القضية و كذا علم مصر على الأطفال المشاركين في المهرجانات.

 

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ورشة رسم طباشير اللسان راس البر المسرح

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