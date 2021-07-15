طلاب هندسة حلوان يشاركون في مهرجان IEEE Helwan SB للتكنولوجيا والابتكار

يشارك طلاب كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان في مهرجان التكنولوجيا الذي تعقده منظمه IEEE Helwan SB يومي الجمعة والسبت ١٦-١٧ يوليو بالقرية الذكية sector B5 ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد الجارحي عميد الكلية ، والدكتور عمر حنفى العميد الاسبق للكلية.



أكد الدكتور ماجد نجم على اهتمام جامعة حلوان بالمشاركات الطلابية في المسابقات المختلفة التي تساهم في تنمية المهارات الابتكارية والابداعية والتنافسية لدى الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل، وتابع إن كليات جامعة حلوان المختلفة بتنوع تخصصاتها وتفردها تحتوي على العديد من المجالات التي يحتاجها السوق المصري بشدة لذا تسعى أن يكون خريجها على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والتميز بإتاحة فرص المشاركات المتغيرة وذلك لاكسابهم الخبرات وصقل معارفهم ودفعهم للإبداع ما من شأنه أن يعزز اتاحة فرص العمل لهم بعد تخرجهم .

أوضح الأستاذ الدكتور أحمد الجارحي أن المشاركة الطلابية ستتم في مختلف الفعاليات في المهرجان وهي:

اليوم الاول مسابقهTexight تخدم في مجال الكهرباء و ربط الطلاب بسوق العمل، بجانب ٤ محاضرات عن:



1/ solar energy:

وهى كيفيه الاستفاده من الطاقه الشمسيه ومميزاتها وعيوبها والخلايه الشمسيه وانواعها وكيفيه عمل نظام يعمل بالطاقه الشمسيه.



2/ Automation :

وهو كيفيه التحكم عن بعد سواء في خطوط الانتاج في المصانع الي التحكم الالي في اكبر المدن الصناعيه .



3/ Electrical distribution :

وهو طريقة توزيع الكهرباء على مباني سكينه او منشئات حكوميه او حتي مستشفيات طبيه وذلك باستخدام مختلف البرامج المتنوعه و عمل مزيج بين مهندسين الكهرباء و المعماريين و المدنيين في تنفيذ تلك المشاريع .



4/ smart cities:

وهو تطويع التكنولوجيا فى مختلف تطبيقات الحياه المتسخدمه يوميا باستخدام التكنولوجيا الحديثه كما يساعد فى تنظيم الطاقه وتنظيم استهلاكها.



ويعقبها التطبيق العملي للطلاب وعمل مبنى كامل مجهز ويتم توزيع الكهرباء بإستخدام التكنولوجيا الحديثه والطاقه المتجدده.



يحضر تلك المناقشة العديد من المهندسين ذوي الخبرات للمناقشه مع الفرق ، بجانب متاهه يدخلها كل فريق وتكون عباره عن غرفات مختلفه كل غرفه بها لغز يمكن حله عن طريق تطبيق المعلومات التى تم تدريسها فى المحاضرات.



اليوم الثانى مسابقه Auxilio في مجال الروبوتات و ظهور الإبتكارات التي تخدم مصالح الإنسان في مجال الطب و ذلك عن طريق عمل ابتكار بديل للممرضه يستطيع اعطاء المريض الدواء في المعاد المحدد بجانب تعقيم المريض وأيضًا غرفته و وضع المخلفات في اماكنها و يمكن تطوير الابتكار الي قياس ضغط الدم ومعرفة رطوبة المريض و ارسال تلك المعلومات الي الطبيب المختص لاعطاء المريض الدواء المناسب وهو هدف المسابقه عمل ابتكارات بأشكال مختلفه لتسخير العلم في نفع البشريه و حمايه الاطباء .



وتكونت Auxilio من مسارين مختلفين:



المسار الاول وهو sessions& workshops :وهي جلسات تتيح للطلاب و المبتدئين في مجال الروبوت التعرف علي أساسيات هذا المجال و تزويدهم بالمهارات التقنية

مثل كيفية استخدام برنامج solidwork وهو برنامج يتيح لهم كيفية رسم الروبوت وبرنامج Arduio وهو جزء يساعدهم علي برمجة الروبوت عن طريق بعض الاوامر

وايضا mechanism وهي آليه عمل الروبوت . وكذا عن طريق ورش عمل بهدف تقديم الجانب العملي و مساعدة الطلاب في القيام باحدي المشاريع في احد مجالات الروبوت .

المسار الثاني وهو competition: ويكون المسار التاني وهو المنافسة حيث يقوم الطلاب بعمل فرق مختلفه للتنافس والقيام بإبتكارات تخدم هدف المسابقة مساعدة الإنسان في مواجهة الفيروسات والامراض الذي يواجها في عصرنا الحالي وإيجاد طريقة للحفاظ علي العنصر البشري .



عن طريق عمل روبوت يحاكي عمل الإنسان في تقديم الدواء للمريض وتعقيمه ومن يتمكن من الفرق في حل هذة المهمة و الحصول علي نقاط اعلي يكون هو الفائز.

و قد قام بالإشراف على الطلاب الأستاذ ياسر الجبالى مدير رعايه الشباب بالكلية، والأستاذة مي جلال مسئول النشاط العلمي .



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