هتفرق معاكي..5 طرق مبتكرة للمحجبات لتنسيق ملابس الصيف

قالت الفاشون بلوجر شيرين أنور إن تعريف الفاشون بلوجر يتلخص في كيفية الاستفادة القصوى من الملابس، وذلك حتى يظهر من يرتديها بأكثر من شكل مختلف من خلال إحداث تغييرات كثيرة في طرق الاختيارات في قطع الملابس وخاصة في فصل الصيف.

وأضافت أن حبها للموضة بدء منذ سن صغير مما دفعها للابتكار بشكل دائم، وكانت تقوم بقص الملابس القديمة وتحويلها لقطع مختلفة وجديدة .



وتابعت شيرين أنور، أنها طورت من نفسها ، وذلك من خلال الاتجاه إلى الكورسات التعليمية ، موضحة أن مجال الموضة يحتاج لفن وجرأة .

وأوضحت أن الفتيات المحجبات تعاني خلال فصل الصيف بسبب تنسيق الملابس، موضحه أن العديد منهن يريدن تحقيق معادلة صعبة من ارتداء ملابس مريحة وفي نفس الوقت ملائمة لحرارة الجو ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.



ولأن كل سيدة وفتاة يرغبن في الظهور بأفضل إطلالة كل يوم، أكدت شيرين أنور، إن تنسيق ملابس المحجبات لم يصبح صعب مثل الماضي، ومن القطع الصيفية التي لا يجب أن تخلو خزانة ملابس أي بنت أو سيدة منها هو الكارديجان، الذي يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ليعطي إطلالات متعددة مميزة.



وأضافت أنه مثلا عند ارتداء فستان يمكن تنسيقه بسهولة مع كارديجان صيفي وحذاء أنيقا، وللظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة يمكنكِ ارتداء الكارديجان ووضع الحزام حول الخصر.



كما أن الكارديجان سادة من الحرير أو القطن الخالص يمكن إرتداؤه مع تي شيرت مطبع بالنقوش إذا كنتِ ترغبين في ارتداء الكارديجان السادة.



وأوضحت الفاشون بلوجر أن الكارديجان الصيفي يمكن ارتداؤه مع الجمبسوت الجينز للظهور بلوك مميز ومختلف ومريح أيضًا.



وأكدت أنه بدلاً من ارتداء القمصان التقليدية تحت السترات يمكنك ارتداء الكارديجان مع قميص جينز وتركه بالخارج أو إدخال القميص في البنطلون.



وأوضحت أنه يمكن إرتداء الكارديجان المنفوش لأنه يمنحك طلّة مُلفتة ومميزة، كذلك الكارديجان المقلم المنفوش يمكن ارتدائه خاصة إذا كنتِ من النحيفات لأن هذا الموديل يعطيكِ مظهر أعرض وهو مناسب لفصل الصيف.

وأشارت إلى أنه يمكن ارتداء البنطلون أو الجيب مع الكارديجان الطويل وربطه بحزام الخصر، لإعطاء مظهر وإطلالة أنيقة مع اختلاف ألوان الإيشارب والإكسسوارات لإضافة لمسة جمالية.

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