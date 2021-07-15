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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تعيين 18 شاباً .. والتفتيش على 211 منشأة بالوادي الجديد

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد  بتعيين  18 شابا ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل  263  من راغبي العمل، وتوفير 13 فرص عمل .

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 26 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل تلقت 4 شكاوى عمالية ، ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً  قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 58 ألف جنيه لـ 27 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب  مدير المديرية  - في تقريره للوزير عن  ما تم إنجازه خلال  يونيو  الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 211 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعمل 2  ندوة توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية  قامت بالتفتيش على 45 منشأة ، وإعادة التفتيش على 45 منشأة، أسفر عن تحرير 8 محاضر، والقيام بـ 3 حملات تفتيشية ، وعمل 17 قياسات ميدانية ، وبحث 2 شكوى ، وعقد 15 ندوة توعية .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 15 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز تدريب مهني باريس ، و الانتهاء من دورة تدريبية لـ 30 متدربة على مهنة السجاد والكليم ، والمشغولات اليدوية بمركز تدريب الفرافرة ، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 15 متدربة على مهنة المشغولات اليدوية بمركز الداخلة ( موط ).

 وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة  180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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IMG_6846
محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين 18 شابا شهادة قياس مستوى المهارة رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيا وصحيا التفتيش على 211 منشأة بالوادي الجديد

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