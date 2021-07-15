خالد عليش يعلن ارتباطه رسميا بالمذيعة مريهان عمرو I صور

أعلن الفنان والمذيع خالد عليش عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ارتباطه رسمياً بالمذيعة مريهان عمرو .

وعلق خالد عليش على الصور التى جمعته بالمذيعة مريهان عمرو قائلاً : “ كملت الحتة الناقصة” .

خالد عليش فى سطور :

ولد خالد عليش عام 1986 بالقاهرة، درس هندسة اﻹتصالات بجامعة القاهرة وتخرج عام 2010.

بدأ خالد عليش إستغلال موهبة التمثيل لديه منذ عام 2004 علي مسرح جامعة القاهرة، ثم قام بالتمثيل فى ساقية عبد المنعم الصاوى بينما كانت أول أعماله التلفزيونية من خلال سيت كوم (لمبة شو) عام 2008، بينما العمل الذي خقق له شهرة كبيرة كان سيت كوم (ربع مشكل) عام 2010.

توالت أعمال خالد عليش بعدها و من أبرزها (آدم وجميلة، أخت تريز، سوء تفاهم)، له العديد من البرامج اﻹذاعية والتي من أبرزها برنامج (في السكة)على إذاعة نجوم إف إم.