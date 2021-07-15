هدية السيسي للأرياف .. حياة كريمة أيقونة الجمهورية الجديدة

بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، انطلق مساء اليوم المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة ، لتنمية قرى الريف المصري ، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير 2019، بهدف تحسين المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية ، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين .

حشد كبير من المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية حضروا اليوم انطلاق المؤتمر الأول لمشروع حياة كريمة، إلى جانب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية و الدولية .

تفاصيل مبادرة حياة كريمة

تسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

و تهدف مبادرة حياة كريمة للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهداف مبادرة حياة كريمة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

حياة كريمة المشروع الأعظم في تاريخ مصر

وخلال مؤتمر حياة كريمة ، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع حياة كريمة يعتبر بمثابة إعادة رسم خريطة مصر وتوزيع الإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع الدولة، مضيفاً "،: "كل هذا الحجم من الجهد يعتبر فكر وجوهر عملية الجمهورية الجديدة، وهو إعادة بناء شاملة للدولة المصرية".

وتابع مدبولي : "حياة كريمة تعتبر تنمية حقيقة في الريف لا تقتصر على المرافق والبنية التحتية فقط، لكنه تنمية كاملة ترفع مستوى المعيشة لأهالي الريف المصري، وبالرغم من كل عظمة المشروعات القائمة في مصر حاليا إلا أن مشروع حياة كريمة هو الأعظم في تاريخ مصر".

وقال رئيس مجلس الوزراء، أنه سعيد بالحديث عن مبادرة حياة كريمة، معلقًا : “شرف عظيم لى للمشاركة فى إطلاق هذا المشروع الأكبر بالعالم، مؤكدًا أن هذا المشروع يتم فى جميع المجالات"، وقدم الشكر لجميع أعضاء الحكومة للتفويض لعرض ما تم فى هذا المشروع العظيم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع عنوان وأيقونة للجمهورية الجديدة، ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد المصريين بالجمهورية الجديدة وهذا المشروع هو البداية.

وكشف أن هناك مشروعات كثيرة تتم فى جميع المحافظات، موضحًا أن هناك أشياء كثيرة كانت مهملة، والرئيس السيسي أمر بالعمل فيها، مضيفاً أن مشروع حياة كريمة يعتبر ملحمة بناء وتعمير في كل أرجاء ومحافظات مصر في 4500 قرية ويتم تنفيذ المشروعات في 175 مركزا و20 محافظة.

وتابع مصطفى مدبولي :" لأول مرة يشمل المشروع كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، ولأول مرة يكون المشروع مصريًا 100 % وتتجاوز استثماراته أكثر من 700 مليار جنيه".