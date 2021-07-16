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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"منتخب مصر 100 عام في الأولمبياد" لعادل سعد..الأكثر مبيعا في معرض الكتاب

كتاب عادل سعد
كتاب عادل سعد

حقق الإعلامى "عادل سعد"، الكاتب الرياضي، نجاحا كبيراً  بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فور طرحه أحدث مؤلفاته كتاب "منتخب مصر 100 عام فى الأولمبياد"، والذى يوثق تاريخ الكرة المصرية في دورات الألعاب الأولمبية، حيث يرصد الكتاب كيفية دخول كرة القدم في مصر مع الاحتلال الإنجليزي بالقرن التاسع عشر، ثم انتشارها في المدارس وتأسيس الأندية المصرية والأجنبية.

 

وقام الإعلامى عادل سعد بدعوة نخبة من نجوم الكرة المصرية والإعلاميين الرياضيين، لحضور ندوة مخصصة للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالكتاب، وعمل مناقشة مفتوحة تحت إدارته.


ويوثق الكتاب البطولات التي تم إطلاقها في مصر، مثل كأس بولاناكي، وكأس أحمد حشمت، ودوري المناطق، حتى إطلاق كأس مصر، ثم الدوري الممتاز.

 

ويستعرض الكتاب مشاركات الفراعنة في الأولمبياد التي بلغت 12 مرة بداية من دورة الألعاب الأولمبية عام 1920 في مدينة أنتويرب البلجيكية، والخسارة أمام إيطاليا بنتيجة 2-1، وأبرز أرقام ونجوم الفراعنة.

 

يذكر أن الإعلامى عادل سعد، المؤرخ الرياضي، أصدر كتبًا عدة لتوثيق تاريخ الكرة المصرية والعالمية مثل "كرة بيديا"، و"حدث في المستطيل الأخضر"، و"دراما كرة القدم"، و"الوجه الآخر لكرة القدم"، بالنسختين العربية والإنجليزية.

الإعلامى عادل سعد الكاتب الرياضي معرض القاهرة الدولي للكتاب منتخب مصر 100 عام فى الأولمبياد تاريخ الكرة مصر مع الاحتلال الإنجليزي

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