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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منطقة الزرايب العشوائية سابقاً

وزير الإسكان: 87% نسبة تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع زهور مايو

وزير الإسكان
وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن نسبة تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "زهور مايو" بلغت 87%، والتي يتم تنفيذها كسكن بديل لسكان منطقة "الزرايب العشوائية سابقاً" فى مدينة 15 مايو.

زهور مايو

 

وأوضح عاصم الجزار، أن المشروع يضم 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) وتبلغ مسـاحة الوحدة 90 م2، ضمن خطة تطوير العشوائيات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير المناطق العشوائية.
 

زهور مايو


وأضاف عاصم الجزار، أن المشروع يعد مجتمعاً عمرانياً متكاملاً على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري، حيث تشتمل المنطقة على (عمارات سكنية – 834 حظيرة نموذجية بنسبة تنفيذ 45% – محطات تجميع - منطقة للمخازن).

زهور مايو

 

ويشمل أيضا المشروعات الخدمية، مدرسـة على مساحة 4 آلاف م2، ووحـدة صحيـة على مســاحة ألف م2، وحضانة على مساحة 500 م2، ومناطق تجـارية على مسـاحـة 1750 م2، ومساحات خضـراء وطرقاً ومرافق.

 

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التكلفة المتوقعة لتنفيذ المشروع فى مدينة 15 مايو تقدر بنحو 550 مليون جنيه.

من جانبه، أشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق 70%، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق (شبكات الصرف – المياه)85%.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة 55%.

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه تم الإعداد الفني لأعمال تنفيذ (حضانة ـ مركز طبى – سوق تجارية نموذج 8 محال).

وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار مدينة 15 مايو المرافق المجتمعات العمرانية

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