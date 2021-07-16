أزمة حلا شيحة.. المهن التمثيلية: نرفض الاعتزال تحت غطاء التوبة

عبّر المسؤولون بنقابة المهن التمثيلية عن استيائهم الشديد باتهام الفنانين بالفسق بعد أزمة الفنانة حلا شيحة، وإتهامها لزملائها بالوسط الفني.

أصدرت النقابة بياناً بعد الأزمة تضمن الآتي: " يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عاني منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة”.

وأضافوا : “ويعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشوية الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية التطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة، كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها”.

واختتموا البيان قائلين: “ويهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى