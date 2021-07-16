عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمة حلا شيحة.. المهن التمثيلية: نرفض الاعتزال تحت غطاء التوبة

حلا شيحة
حلا شيحة

عبّر المسؤولون بنقابة المهن التمثيلية عن استيائهم الشديد باتهام الفنانين بالفسق بعد أزمة الفنانة حلا شيحة، وإتهامها لزملائها بالوسط الفني.

أصدرت النقابة بياناً بعد الأزمة تضمن الآتي: " يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عاني منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة”.

بعد أزمة حلا شيحة .. بحبك لـ تامر حسني تقترب من 4 ملايين مشاهدة

بعد خلافها مع تامر حسني .. شخصية حلا شيحة حسب برجها

وأضافوا : “ويعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشوية الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية التطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة، كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها”.

واختتموا البيان قائلين: “ويهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى

217483409_182438220582657_2215448423951083381_n
217483409_182438220582657_2215448423951083381_n
المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية حلا شيحة الفنانة حلا شيحة الوسط الفنى مجلس نقابة المهن التمثيلية

ترشيحاتنا

وزارة الدفاع الروسية تؤكد تعرض موقعها لهجوم سيبراني من الخارج

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لهاتف Realme GT Master الرائد.. سعر ومواصفات

ضمن اهتمامات الزمالك.. نجم الوداد يقترب من الدوري الإماراتي

تعرف على أسطول سيارات أوبل الألمانية 2021 في مصر

لملاك العقارات.. اعرف عقوبة الإمتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة أو التصحيح لأعمال البناء

البرلمان العربي يحذر من خطورة دعوات اقتحام الأقصى.. ويطالب بوقف استفزازات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

لملاك العقارات.. اعرف عقوبة الإمتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة أو التصحيح لأعمال البناء

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

منظومة التراخيص الجديدة.. 6 إجراءات لابد من تنفيذها قبل البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ