بعد خلافها مع تامر حسني .. شخصية حلا شيحة حسب برجها

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلا كبيرا وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عن ظهورها في كليب بحبك مع الفنان تامر حسني من فيلم مش أنا ، حيث أنها غير راضية عن ظهورها في كليب .

وبعد إثارتها الجدل نعرض اليوم طبيعة شخصية حلا شيحة من الأبراج حيث أنها من مواليد برج الحوت والمعروف عنه انه عاطفي وخيالي .

كما تقول الأبراج عن شخصية الحوت انهم دائما واثقين انهم علي حق وينتظرون منك أن تدرك ذلك أيضًا .

كما ان الحوت ماهر في إقناع القلب بجانب العقل، حيث انهم اشخاص مؤثرة ولا يحتاجون أبدًا إلى اتخاذ موقف لكسب الإعجاب.

أسوأ السمات:

نظرًا لأن طبيعة الحوت هي إذابة الحدود ، فقد يكون من الصعب عليهم تأكيد حدودهم الخاصة.

إن قدرتهم على التعاطف كبيرة جدًا ، فهم يمتصون مشاعر وأولويات الآخرين مثل الإسفنج

لكن بحلول الوقت الذي أدركوا فيه أنهم لم يطلبوا ما يحتاجون إليه ، ، ويمكن أن يتحول مزاجهم ويظهرون في أسوأ حالاتهم

كما ان مواليد برج الحوت يمكنهم الاستسلام إلى أقصى الحدود ، ويصدقون الخيال ، من السهل عليهم تصعيد سوء فهم بسيط إلى صراع كبير مما يجعلهم عرضة للوقوع في مشاكل كبيرة

و تقول الابراج ان مواليد الحوت عرضة لخداع أنفسهم ، يمكنهم بسهولة أن يكذبوا على الآخرين أيضًا.



على الرغم من أن برج الحوت سيبذل الكثير من الجهد في رعاية الناس ، إلا أنه غالبًا ما يواجه صعوبة في قبول المساعدة من الآخرين. هذا جزئيًا لأنهم غالبًا ما يشعرون بسوء الفهم أو أن الناس لا يأخذون الوقت الكافي لفهمهم بالطريقة التي يأخذون بها الوقت لفهم الآخرين.

فقد يبدأ الحوت في الانغلاق على نفسه كطريقة للحماية الذاتية حيث إن مشاعر الحوت قوية بالفعل بما فيه الكفاية .

السمات السرية لبرج الحوت لا يدركها أحد: انه شخص حالم وسلس ، لذلك غالبًا ما يكون صادمًا عندما يأتون إليك بتحليل صارم، كما أنهم يرون أشياء لا يستطيع أي شخص آخر رؤيتها.

أفضل المهن: يميل الحوت إلى الأداء الجيد في المجالات الفنية أو الإنسانية، غالبًا ما يكونون فنانين أو موسيقيين أو مصممي أزياء أو منظمين غير ربحيين أو سياسيين أو حتى قادة دينيين.

لأنهم يؤمنون بشدة بكل ما يفعلونه ، فهم يلهمون الآخرين أيضًا ، ويمكنهم إلهام المتابعين أو المعجبين بالولاء عبر الأجيال.