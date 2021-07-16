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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

توقعات الأبراج الجمعة 16 -7-2021 علي الصعيد المهني والصحي والعاطفي

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 16-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: تتصرف ببراءة وعفوية لكن تجنب الاندفاع في أقوالك، وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون لبقا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك
 

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا: القمر في منزلك السادس يجعلك قادرا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك لباقة وقدرة على الإقناع مما يساعدك على الاقتراب ممن حولك.
 

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: تعمل بحماس.. كما أن أفكارك وأولوياتك المرتبة تساعدك على الإقناع والتأثير.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بالرومانسية وتساعدك بصيرتك أن تعرف من يحبك

 

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. وعليك ألا تنزعج إذا أثيرت قضايا مهنية أو مشاكل عائلية وكن هادئا.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بألا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك

 

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ومهما كنت مشغولا تنجح في توطيد صلتك بالجميع.
عاطفيا وعائليا: تجد راحتك وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع تواجدك معهم

 

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ينصحك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك لتحقق فائدة.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود

 

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يدعمك ويدفعك للاجتهاد والتطور.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمدك بالسحر والجاذبية وتنطلق بثقة وتصل لما تريد

 

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يمنحك قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتتعلم من خبرات سابقة، فقط لا تعلن خططك وأخبارك.
مهنيا وماليا: عليك اليوم أن تنظم جهودك، وتتأمل وتخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك، وسيساعدك ذلك على علاج الأمور بحكمة

 

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الحادي عشر يمدك اليوم بروح ابتكارية وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية.
عاطفيا واجتماعيا: تميل اليوم للانفتاح على العالم من حولك وتعيش مشاعر إيجابية
 

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا: القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للحيرة والتوتر، حاول اليوم أن توازن أمورك وترتب أفكارك وأولوياتك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق فلا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.
 

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يخدم اليوم نشاطاتك الفكرية ويحفز حركتك وتميزك.
عاطفيا: رغم التشوش.. تميل اليوم للرومانسية والانطلاق مع الأحباب، وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة تسعدك
 

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يمنحك اليوم فرص لتحقيق مكاسب وللتخطيط لمستقبلك ويحالفك الحظ في البيع والشراء.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في منزلك الخامس يمنحانك إشراقة وطاقة ويقظة، وتوطد علاقتك بمن حولك.
 

خبيرة الابراج الأبراج توقعات الأبراج الصعيد المهني العاطفي

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