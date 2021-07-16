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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على مخزن غير مرخص بمدينة نصر بداخله عقاقير مجهولة المصدر

المتهمان
المتهمان

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الأدوية - وعامل بذات الشركة حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.

بمواجهتهما إعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير  مشروعة بالإشتراك مع المتهم الثانى ، كما أقر بإدارته مخزن "بدون ترخيص" بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المختصة تم إستهداف المخزن ، وعثر بداخله على (قرابة 164,339 قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة" - مبلغ مالى).

وبمواجهة الأول بما أسفر عنه الضبط أقر بإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية رائم الغش التجارى و تداول السلع مجهولة المصدر مدينة نصر العقاقير الطبية

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