عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أول تحرك برلماني بشأن الاستعداد لـ الموجة الرابعة من كورونا في مصر

إيناس عبد الحليم
إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة برلماني ، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن متابعة مستجدات الوضع الوبائي الخاص بأزمة فيروس كورونا.

 

وأوضحت" عبد الحليم" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن طلب الإحاطة الذي تقدمت به، تمت مناقشته أول أمس ، وذلك بشأن تحديد الجدول الزمني لتوفير اللقاحات، قبل بداية شهر سبتمبر المقبل ، وتطعيم أكبر عدد من المواطنين، إلى جانب متابعة الأخبار التى تأتي عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية ، والمتعلقة بطريقة حفظ اللقاح، وأسس توزيعه ، استعداد لمواجهة أى أزمات مفاجئة، واحتمالية تعرض مصر لموجة رابعة من كورونا.

 

txt

هالة زايد: منظمة الصحة العالمية تضع مصر في المستوى الأقل من حيث خطر انتشار وباء "كورونا"..نواب: قرارات الحكومة أدت إلى تراجع الإصابات.. ومطالب بضرورة استمرار المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

txt

زايد: شكراً للقطاع الصحي لإدارة أزمة كورونا وإخلاء مصر من فيروس سى|فيديو

احتمالية دخول مصر الموجة الرابعة من كورونا في سبتمبر متوقعة

وقالت “ عبد الحليم ” إن احتمالية دخول مصر الموجة الرابعة من كورونا في شهر سبتمبر المقبل متوقعة ، لاسيم بعد التحورات الشديدة التي شهدها الفيروس في أغلب دول العالم ،  وعلى رأسها تحور "الدلتا" ، والذي ظهر في العديد من الدول الأجنبية ، مؤكدة أنه تحسبا لذلك تم تقديم طلب الإحاطة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة، لتوفير اللقاحات قبل سبتمبر المقبل.

 

مطلوب إطلاق حملات للتوعية المواطنين

 

وأعربت عضو صحة النواب عن تمنيها من جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر ، وأخذ الحيطة ، لتفادي حدوث مرحلة حرجة ، مناشدة كافة المنصات الإعلامية بضرورة إطلاق حملات للتوعية ، مع استمرارية تحذيراتها ، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوقائية ، لاسيما خلال الفترة القادمة، والتى يترقبها الملايين من المصريين احتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك ،موجهة رسالتها للمصريين :" لا تجعلوا احتفالكم به سببا فى زيادة عدد الإصابات".

 

ايناس عبد الحليم لجنة الصحة مجلس النواب حنفى جبالى كورونا موجة رابعة الموجة الرابعة من كورونا

ترشيحاتنا

السيسي يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي.. صور

سكوتر ينهي حياة عالم روسي بطريقة مأساوية| تفاصيل

وزير الأوقاف: مشروع حياة كريمة من حقوق الفقراء على الأغنياء.. فيديو

اتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين على إنشاء منصة لدعم اتفاقيات السلام

أول تحرك برلماني بشأن الاستعداد لـ الموجة الرابعة من كورونا في مصر

قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.. اختفاء رباع أوغندي في اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوى العاملة: 5 أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة الأضحي وثورة يوليو

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

إجازة عيد الأضحى.. هذه الفئات مستثناة من الأيام الرسمية الممنوحة من الدولة

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

هجوم إثيوبي.. بيان هام من الجيش السوداني

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد (فيديوجداف)

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ