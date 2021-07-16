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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين على إنشاء منصة لدعم اتفاقيات السلام

اتفاق بين إسرائيل
اتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين

عين سفراء البحرين والإمارات وإسرائيل لدى المملكة المتحدة، ليام فوكس رئيسا لمجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية، بهدف إنشاء منصة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية والسلام في الشرق الأوسط.

وقد أعرب الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير البحرين لدى المملكة المتحدة، عن سعادته لتولي فوكس دورا رئيسيا في "ترسيخ جسور التواصل والتعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية الإبراهيمية"، مشيرا إلى أن "توافق الرؤى حول أهمية التعاون والتفاهم كخيار استراتيجي لتحقيق مصالح المنطقة يظل عاملًا مهمًا للسلام في الشرق الأوسط".

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من جانبه، أعرب فوكس عن شكره وتقديره لسفراء البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لدى المملكة المتحدة للاضطلاع بهذا الدور وقيادة المجموعة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية والسلام الشامل في كل أنحاء الشرق الأوسط.

إسرائيل الامارات البحرين اتفاقيات السلام منصة الاتفاقيات الإبراهيمية

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