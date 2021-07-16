عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة طنطا: إنجاز 96% من الشكاوى الحكومية ضمن المنظومة الموحدة

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن نجاح الجامعة فى إنجاز 96% من الشكاوى الحكومية  ضمن المنظومة الموحدة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2021 ، طبقاً لتقرير رئاسة مجلس الوزراء. 


أشاد رئيس الجامعة، بتحقيق تلك  النسبة المرتفعة فى إنجاز وحسم الشكاوى موضحا أن ذلك  يأتى حصاد  لجهود الجامعة فى إضفاء قواعد الشفافية والنزاهة  والعدالة  فى منظومة العمل الإدارى واختبار القيادات  بالجهاز الادارى وفقا لمعايير تضمن  اختيار ذوى الكفاءة  والخبرة  وتطبيق نموذج الادارة بالأهداف مما انعكس أثره على  تطوير منظومة العمل الإدارى  بالكليات والوحدات ذات الطابع الخاص  والمستشفيات الجامعية .

تفاصيل المؤتمر الدولي الرابع بـ كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر طنطا

 

 

نضع حلولا جذرية للشكاوى المتكررة بدراسة أسبابها لمنع  تكرارها مستقبلاً.


أوضح  رئيس الجامعة أن المنظومة استقبلت عدد ١٧٨٧شكوى جماعية وفردية  وتم حسمها والرد عليها، مؤكداً إعداد آليات عند تلقى الشكاوى والطلبات والالتماسات  تضمن سرعة فحصها والتفاعل معها، طبقا لضوابط فحص  الشكاوى وارسالها الى الادارات المعنية  لإزالة أسبابها والتحقيق فيها.

اكد د.محمود ذكى حرص الجامعة على التفاعل الفورى مع شكاوى المواطنين  بكل موضوعية  من خلال إنشاء "وحدة تحليل الشكاوي ودراسة مقترحات التطوير" ‏والعمل ‏على إيجاد حلول جذرية للحالات المماثلة والمتكررة عن طريق دراسة أسبابها وحلها لتلافي حدوثها مستقبلاً.

المنظومة الموحدة جامعة طنطا الشكاوى الحكومية أعضاء هيئة التدريس

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يهنئ منسق "حياة كريمة" عقب تكريمه من الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

السعودية.. حزمة إجراءات عاجلة لحماية الحجاج من كورونا

بعقوبات رادعة ومغلظة.. القانون يستعد لردع المتحرشين بأيام العيد

إزاي نختار أفضل نظارة شمسية لـ قيادة السيارة

"خناقة" علي المركز.. ألابا يثير أزمة في ريال مدريد

قبل ما يحصل حاجة لمصر هروح أنا والجيش|تصريحات السيسي بمؤتمر حياة كريمة

سنكتب التاريخ| تعليق ناري من قائد كايزر تشيفز عن مواجهة الأهلي غدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

إجازة عيد الأضحى.. هذه الفئات مستثناة من الأيام الرسمية الممنوحة من الدولة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

لموظفين القطاع الخاص.. مثلي أجر إجازة العيد في هذه الحالة

القوى العاملة: 5 أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة الأضحي وثورة يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد (فيديوجداف)

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ