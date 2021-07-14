تفاصيل المؤتمر الدولي الرابع بـ كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر طنطا

تعقد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، مؤتمرها الدولي الدولي الرابع تحت عنوان “التكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي”.
يعقد المؤتمر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي- رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق- نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير- نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.
وتنطلق فعاليات المؤتمر، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٦-٢٧ يوليو ٢٠٢١م، في كلية الشريعة والقانون بطنطا، بمقر الكلية، بطنطا، بعنوان: التكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي.
ويهدف المؤتمر إلى وضع ضوابط محددة لدراسة المستجدات ومن ثم تكييفها بصورة لائقة مع تطور المجتمع وتلبية احتياجاته وإلقاء الضوء على بعض التكييفات التي قد تؤثر على أمن المجتمع واستقراره، كما يهدف أيضا إلى بيان العلاقة الوثيقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية ودراسة المستجدات المعاصرة.
يترأس فعاليات المؤتمر، الدكتور ماهر أحمد عامر- عميد الكلية، وأمين المؤتمر: الدكتور محمود حامد عثمان- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومقرر المؤتمر: الدكتور حمدي أحمد سعد- وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.