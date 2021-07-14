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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تفاصيل المؤتمر الدولي الرابع بـ كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر طنطا

كلية الشريعة والقانون
كلية الشريعة والقانون

تعقد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، مؤتمرها الدولي الدولي الرابع تحت عنوان “التكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي”.

يعقد المؤتمر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي- رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق- نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير- نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

وتنطلق فعاليات المؤتمر، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٦-٢٧ يوليو ٢٠٢١م، في كلية الشريعة والقانون بطنطا، بمقر الكلية، بطنطا، بعنوان: التكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي.


ويهدف المؤتمر إلى وضع ضوابط محددة لدراسة المستجدات ومن ثم تكييفها بصورة لائقة مع تطور المجتمع وتلبية احتياجاته وإلقاء الضوء على بعض التكييفات التي قد تؤثر على أمن المجتمع واستقراره، كما يهدف أيضا إلى بيان العلاقة الوثيقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية ودراسة المستجدات المعاصرة.
 

يترأس فعاليات المؤتمر، الدكتور ماهر أحمد عامر- عميد الكلية، وأمين المؤتمر: الدكتور محمود حامد عثمان- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومقرر المؤتمر: الدكتور حمدي أحمد سعد- وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

كلية الشريعة الأزهر طنطا التكييف الشرعي الأمن المجتمعي جامعة الأزهر

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