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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سلمى أيمن تتراجع للمركز الثاني بعد منافسات الفروسية بنهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تراجعت المصرية سلمى أيمن منافسات نهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري بعد انتهاء منافسات الفروسية بعدما تصدرها منافسات السباحة والسلاح.

 

وحصدت أليس رينادو المركز الأول في المنافسات برصيد 807 نقاط بينما احتلت سلمي أيمن لاعبة منتخب مصر إلى المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة بعدما حققت 806 نقاط واحتلت المركز الثالث لاعبة كازاخستان ياكوفيلفا ليو دميلا برصيد 804 نقاط.

 

واحتلت أميرة قنديل لاعبة منتخب مصر المركز الخامس برصيد 797 نقطة بينما جاءت ملك خالد في المركز 20 برصيد 759 نقطة.

 

وتختم بعد قليل بطولة العالم للخماسي الحديث بمنافسات الليزر رن في الثامنة مساء اليوم.

 

وكان منتخب الناشئات قد نجح في التأهل لنهائي فردي الناشئات بـ 3 لاعبات هم سلمى أيمن وأميرة قنديل المتأهلة لأولمبياد طوكيو وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.

 

ويشارك في منافسات اليوم 36 لاعبة من 22 دولة وهي: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.


ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء ، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و يوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.

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