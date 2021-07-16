أخبار الرياضة | مشجعو الأولمبياد في ورطة.. وفرجاني ساسي في قبضة الفيفا.. وقنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية والتي جاءت كالتالي:

بدلا من 4.. الكاف يدعم مقترح إقامة المونديال كل عامين.. تفاصيل

أكد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف" أنه يدعم فكرة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلًا من إقامتها كل 4 أعوام.

الكشف عن ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا حتى 2025

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” اليوم الجمعة عن الملاعب المستضيفة لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا حتى عام 2025.

مجدي أبو فريخة رئيسًا لـ اتحاد السلة بالتزكية



تأكد فوز الدكتور مجدي أبو فريخة رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة لدورة انتخابية جديدة بالتزكية بعد ترشحه منفردًا على مقعد الرئيس.

قرار جديد من الجهاز الفني لـ الزمالك استعدادا لـ غزل المحلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه غدا السبت في الخامسة مساء بملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

استاد الاتحاد السكندري بتصميمات تنافس الأندية العالمية .. شاهد

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن مفاجآت عديدة لجمهور ومحبي النادي السكندري بالإسكندرية.

خالد الغندور يمدد تعاقده مع الاتحاد السكندري لــ ثلاثة مواسم

نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تجديد تعاقد خالد الغندور لاعب الفريق الأول لثلاثة مواسم قادمة.

بعد إعلان رحيله عن الزمالك.. فرجاني ساسي يخصع للحجر الصحي في قطر

خضع التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك السابق، للحجر الصحي في قطر، فور وصوله إلى الدوحة، استعدادا للانضمام إلى الدحيل.



فرجاني ساسي في قبضة الفيفا بعد هروبه من الزمالك.. تفاصيل بيان القلعة البيضاء

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتي انتهاءه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا بنود تعاقده.



قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي و كايزر تشيفز

تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز مساء السبت في المغرب وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب

المشجعون في ورطة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في الأولمبياد يثير الجدل

أثار موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره الأرجنتيني، جدلا بين المشجعين بعد تحديد موعد المباراة بشكل رسمي؛ وسفر البعثة إلى طوكيو للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020.